Indústria dos recursos minerais gera mais de 3,7 mil milhões para economia e 74 mil empregos

A indústria dos recursos minerais, composta por 2.550 empresas, gerou mais de 3,7 mil milhões de euros para a economia portuguesa em 2024, representando cerca de 1,29% do produto interno bruto (PIB), conclui um estudo desenvolvido pela Nova SBE e divulgado esta quarta-feira. Setor emprega perto de 74 mil e paga 37% acima da média nacional.

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“A Indústria dos recursos minerais assume um papel relevante na economia portuguesa, com impactos que se estendem muito para lá da sua atividade direta de extração e transformação industrial”, destaca o trabalho desenvolvido pela Nova SBE para a Assimagra (Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais). “O efeito multiplicador da atividade desta indústria (que assenta em recursos endógenos, não deslocalizáveis e territorialmente ancorados) gera valor em múltiplos setores interligados – da energia aos transportes, da indústria transformadora ao comércio e aos serviços empresariais –, reforçando cadeias de fornecimento e contribuindo para o fortalecimento do tecido produtivo nacional”, acrescenta o estudo coordenado por João B. Duarte e Pedro Brinca.

O efeito multiplicador da atividade desta indústria (que assenta em recursos endógenos, não deslocalizáveis e territorialmente ancorados) gera valor em múltiplos setores interligados – da energia aos transportes, da indústria transformadora ao comércio e aos serviços empresariais –, reforçando cadeias de fornecimento e contribuindo para o fortalecimento do tecido produtivo nacional. Estudo Nova SBE

Em números, a indústria — que integra os segmentos de minérios metálicos, minerais para construção, minerais industriais e rochas ornamentais — gerou um impacto total na economia portuguesa que ascende a 7.113,7 milhões de euros de produção, 3,26 mil milhões de valor acrescentado bruto (VAB), 1,38 mil milhões de euros de remunerações, 73.834 empregos (equivalentes a tempo completo) e 974,2 milhões de receita fiscal (IVA, IRS, contribuições para a Segurança Social e IRC). Estes valores representam 1,32% da produção, 1,33% do VAB e 1,41% do emprego nacionais, calcula.

Segundo o estudo intitulado “O Impacto Socioeconómico da Indústria dos Recursos Minerais em Portugal”, em 2024, a atividade direta do setor gerou 2,6 mil milhões de euros de produção, 1.057,9 milhões de VAB e 422,0 milhões de remunerações, assegurando 20.841 empregos ETC. “Significa isto que, ao longo de toda a cadeia de valor, a indústria sustenta mais de 3,5 vezes o emprego que gera diretamente”.

Já os gastos diretos do setor junto de fornecedores nacionais ascenderam a 1.150,8 milhões de euros. “Quando se adicionam os efeitos indiretos e induzidos, por cada milhão de euros gerado pela atividade económica direta da Indústria dos Recursos Minerais, são criados, na economia portuguesa, em média, 2,74 M€ em produção, 1,25 M€ em Valor Acrescentado Bruto, 0,37 M€ em receita fiscal e 0,53 M€ em remunerações, sendo ainda sustentados 28 postos de trabalho”, detalha o estudo.

Em termos de salários, a remuneração média por trabalhador na indústria ascendeu a 20.128,5 euros, mais 37% que a média nacional, e a produtividade do trabalho atingiu 50.457,2 euros por trabalhador (58% acima da média nacional). “Estes resultados refletem a intensidade de capital, a especialização e a capacidade de criação de valor por trabalhador que caracterizam a indústria” referem os investigadores.

“Os resultados confirmam a indústria dos recursos minerais como uma fileira estratégica para Portugal, com capacidade efetiva de gerar valor, emprego e receita fiscal, e de reforçar simultaneamente a competitividade industrial, a autonomia estratégica e a coesão territorial do país”, concluem os investigadores.