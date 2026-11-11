Indústria dos recursos minerais gera mais de 3,7 mil milhões para economia e 74 mil empregos
Indústria conta com 2.550 empresas e gerou perto de 74 mil empregos na economia nacional, dos quais 20.841 diretos. Remunerações pagas superam em 37% a média nacional, revela estudo da Nova SBE.
A indústria dos recursos minerais, composta por 2.550 empresas, gerou mais de 3,7 mil milhões de euros para a economia portuguesa em 2024, representando cerca de 1,29% do produto interno bruto (PIB), conclui um estudo desenvolvido pela Nova SBE e divulgado esta quarta-feira. Setor emprega perto de 74 mil e paga 37% acima da média nacional.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“A Indústria dos recursos minerais assume um papel relevante na economia portuguesa, com impactos que se estendem muito para lá da sua atividade direta de extração e transformação industrial”, destaca o trabalho desenvolvido pela Nova SBE para a Assimagra (Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais). “O efeito multiplicador da atividade desta indústria (que assenta em recursos endógenos, não deslocalizáveis e territorialmente ancorados) gera valor em múltiplos setores interligados – da energia aos transportes, da indústria transformadora ao comércio e aos serviços empresariais –, reforçando cadeias de fornecimento e contribuindo para o fortalecimento do tecido produtivo nacional”, acrescenta o estudo coordenado por João B. Duarte e Pedro Brinca.
O efeito multiplicador da atividade desta indústria (que assenta em recursos endógenos, não deslocalizáveis e territorialmente ancorados) gera valor em múltiplos setores interligados – da energia aos transportes, da indústria transformadora ao comércio e aos serviços empresariais –, reforçando cadeias de fornecimento e contribuindo para o fortalecimento do tecido produtivo nacional.
Em números, a indústria — que integra os segmentos de minérios metálicos, minerais para construção, minerais industriais e rochas ornamentais — gerou um impacto total na economia portuguesa que ascende a 7.113,7 milhões de euros de produção, 3,26 mil milhões de valor acrescentado bruto (VAB), 1,38 mil milhões de euros de remunerações, 73.834 empregos (equivalentes a tempo completo) e 974,2 milhões de receita fiscal (IVA, IRS, contribuições para a Segurança Social e IRC). Estes valores representam 1,32% da produção, 1,33% do VAB e 1,41% do emprego nacionais, calcula.
Segundo o estudo intitulado “O Impacto Socioeconómico da Indústria dos Recursos Minerais em Portugal”, em 2024, a atividade direta do setor gerou 2,6 mil milhões de euros de produção, 1.057,9 milhões de VAB e 422,0 milhões de remunerações, assegurando 20.841 empregos ETC. “Significa isto que, ao longo de toda a cadeia de valor, a indústria sustenta mais de 3,5 vezes o emprego que gera diretamente”.
Já os gastos diretos do setor junto de fornecedores nacionais ascenderam a 1.150,8 milhões de euros. “Quando se adicionam os efeitos indiretos e induzidos, por cada milhão de euros gerado pela atividade económica direta da Indústria dos Recursos Minerais, são criados, na economia portuguesa, em média, 2,74 M€ em produção, 1,25 M€ em Valor Acrescentado Bruto, 0,37 M€ em receita fiscal e 0,53 M€ em remunerações, sendo ainda sustentados 28 postos de trabalho”, detalha o estudo.
Em termos de salários, a remuneração média por trabalhador na indústria ascendeu a 20.128,5 euros, mais 37% que a média nacional, e a produtividade do trabalho atingiu 50.457,2 euros por trabalhador (58% acima da média nacional). “Estes resultados refletem a intensidade de capital, a especialização e a capacidade de criação de valor por trabalhador que caracterizam a indústria” referem os investigadores.
“Os resultados confirmam a indústria dos recursos minerais como uma fileira estratégica para Portugal, com capacidade efetiva de gerar valor, emprego e receita fiscal, e de reforçar simultaneamente a competitividade industrial, a autonomia estratégica e a coesão territorial do país”, concluem os investigadores.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Indústria dos recursos minerais gera mais de 3,7 mil milhões para economia e 74 mil empregos
{{ noCommentsLabel }}