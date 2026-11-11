INE confirma subida da inflação para 3,8% em outubro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quarta-feira que a inflação se fixou em 3,8% em outubro, confirmando assim os valores avançados na estimativa rápida, e a aceleração de 0,2 pontos percentuais (p.p.) face ao registado em setembro.

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Os preços aceleraram assim pelo terceiro mês consecutivo, após um abrandamento da taxa entre abril e julho. Esta é variação mais alta de aumento dos preços desde maio de 2023, ou seja, mais de três anos. No final desse ano, a inflação caiu para metade até 1,4% em dezembro. Desde essa altura a subida de preços não foi menor do que 1,9%.

“A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 17,4% (15,3% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 3,7% (valor idêntico em setembro)”, detalha o INE.

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O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, registou uma variação de 2,8% em outubro, superior em 0,1 p.p. à do mês precedente. Já em termos de variação mensal, o IPC foi 0,2% (1,2% em setembro e nula em outubro de 2025). O INE estima ainda uma variação média nos últimos doze meses de 2,9% (2,8% no mês anterior).

O gabinete de estatísticas nacional detalha que, em outubro, nas classes com maiores contribuições positivas para a variação homóloga do IPC, destacam-se a dos transportes e dos restaurantes e serviços de alojamento. Em sentido contrário, apenas se registou uma contribuição negativa, na classe do vestuário e calçado.

A variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, indicador que permite comparações entre os Estados-membros da União Europeia, foi de 3,9%, superior aos 3,6% do mês anterior e 0,1 p.p inferior à média da Zona Euro, de 4%.

Notícia atualizada às 11h21