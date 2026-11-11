IPMA atualiza para oito os distritos em aviso vermelho. Veja o que muda
Com o evoluir da depressão Charles, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou os avisos vermelhos. Só o distrito de Faro mantém este nível de alerta para o vento e chuva.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou esta quarta-feira os níveis de avisos da depressão Charles que mudou as suas características, tendo reduzido a intensidade do vento e das rajadas, estando apenas o distrito de Faro com aviso vermelho de vento.
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A depressão Charles já atravessou a Madeira e estava, pelas 10h, a fazer o seu trajeto até ao continente: “Os últimos modelos numéricos apontam para um desagravamento da intensidade do vento e da rajada”, disse à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes, do IPMA.
“A depressão acabou por mudar as suas características e não originar tanto vento”, acrescentou, sublinhando que está “posto um pouco de parte” um cenário semelhante ao ocorrido na região centro no início do ano com a tempestade Kristin.
Assim, Lisboa, Setúbal e Beja deixaram de estar sob aviso vermelho devido ao vento, mas passaram para o nível máximo de alerta por causa da chuva, devido à previsão de precipitação por vezes forte e persistente esperada entre as 9h00 e as 21h00 desta quarta-feira. Para o vento, o aviso passou a laranja, também entre as 9h00 e as 21h00, com previsão de rajadas que podem atingir os 120 quilómetros por hora.
Já para Faro o alerta máximo para chuva continua a vigorar entre as 9h00 e as 18h00, enquanto para o vento se prolonga até às 21h00, com rajadas que podem chegar aos 140 quilómetros por hora nos locais mais expostos. Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre passam também a aviso vermelho devido à chuva até às 18h00.
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