Justiça administrativa cria canal de televisão para chegar aos cidadãos
A JAF TV, criada pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e financiada por verbas do PRR, vai disponibilizar entrevistas, reportagens, podcasts e debates.
Os tribunais Administrativos e Fiscais vão passar a ter um canal de televisão próprio na internet. A JAF TV, uma iniciativa do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), está em contagem decrescente para o início das emissões, previsto ainda para este mês de novembro.
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O projeto tinha sido anunciado em outubro de 2025, quando o CSTAF aprovou oficialmente a criação do canal, com a previsão de começar a emitir durante o segundo semestre de 2026. Na altura, o Conselho anunciou que a plataforma seria financiada através de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que teria uma componente de informação aberta ao público e outra de formação especializada, incluindo conteúdos de acesso pago.
A plataforma vai funcionar em duas áreas distintas. A primeira será de acesso público e gratuito, com conteúdos destinados a explicar o funcionamento da Justiça Administrativa e Fiscal, dar a conhecer os seus protagonistas e aproximar os cidadãos dos tribunais. A segunda será reservada e orientada para a formação e o aprofundamento de conhecimentos jurídicos, dirigida a magistrados, juristas, profissionais da Administração Pública, estudantes e outros interessados.
A programação do canal está organizada em oito rubricas: A Voz que Conta, Em Causa Própria, Ecos de Rua, Ordem na Justiça, Direito ao Ponto, Artes e Letras, Flash News e Live/Acontece. A grelha inclui entrevistas, reportagens, podcasts, debates, notícias, conteúdos de esclarecimento jurídico e transmissão de eventos.
Entre os formatos previstos estão conversas com responsáveis pela Justiça e pelas ordens profissionais, entrevistas a protagonistas do setor, explicações sobre questões jurídicas do quotidiano e reportagens sobre o património e as pessoas ligadas aos tribunais administrativos e fiscais. Haverá também espaço para perguntas colocadas pelos cidadãos, respondidas por especialistas.
No regulamento, o CSTAF justifica a criação da plataforma com a necessidade de disponibilizar aos magistrados, profissionais da Justiça, estudantes e trabalhadores da Administração Pública “meios mais acessíveis para a sua formação contínua”.
A criação da JAF TV ficou formalizada através da Deliberação n.º 1292/2025, publicada em Diário da República em outubro de 2025. O canal passou a integrar a estrutura orgânica do CSTAF, que definiu uma organização própria para assegurar a direção, programação, produção, operações técnicas e comunicação.
A preparação do projeto passou também pelo recrutamento de profissionais para as áreas de produção audiovisual e operação técnica. Em maio deste ano, o CSTAF abriu procedimentos concursais para preencher postos de trabalho destinados ao funcionamento do canal.
Já em agosto, foi colocado em discussão pública o projeto de Regulamento de Preços e Taxas da JAF TV, que prevê a definição dos valores associados à utilização dos meios técnicos e editoriais do canal e ao acesso aos conteúdos de formação.
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