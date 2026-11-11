Justiça administrativa cria canal de televisão para chegar aos cidadãos

Os tribunais Administrativos e Fiscais vão passar a ter um canal de televisão próprio na internet. A JAF TV, uma iniciativa do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), está em contagem decrescente para o início das emissões, previsto ainda para este mês de novembro.

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O projeto tinha sido anunciado em outubro de 2025, quando o CSTAF aprovou oficialmente a criação do canal, com a previsão de começar a emitir durante o segundo semestre de 2026. Na altura, o Conselho anunciou que a plataforma seria financiada através de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que teria uma componente de informação aberta ao público e outra de formação especializada, incluindo conteúdos de acesso pago.

A plataforma vai funcionar em duas áreas distintas. A primeira será de acesso público e gratuito, com conteúdos destinados a explicar o funcionamento da Justiça Administrativa e Fiscal, dar a conhecer os seus protagonistas e aproximar os cidadãos dos tribunais. A segunda será reservada e orientada para a formação e o aprofundamento de conhecimentos jurídicos, dirigida a magistrados, juristas, profissionais da Administração Pública, estudantes e outros interessados.

A programação do canal está organizada em oito rubricas: A Voz que Conta, Em Causa Própria, Ecos de Rua, Ordem na Justiça, Direito ao Ponto, Artes e Letras, Flash News e Live/Acontece. A grelha inclui entrevistas, reportagens, podcasts, debates, notícias, conteúdos de esclarecimento jurídico e transmissão de eventos.

Entre os formatos previstos estão conversas com responsáveis pela Justiça e pelas ordens profissionais, entrevistas a protagonistas do setor, explicações sobre questões jurídicas do quotidiano e reportagens sobre o património e as pessoas ligadas aos tribunais administrativos e fiscais. Haverá também espaço para perguntas colocadas pelos cidadãos, respondidas por especialistas.

No regulamento, o CSTAF justifica a criação da plataforma com a necessidade de disponibilizar aos magistrados, profissionais da Justiça, estudantes e trabalhadores da Administração Pública “meios mais acessíveis para a sua formação contínua”.

A criação da JAF TV ficou formalizada através da Deliberação n.º 1292/2025, publicada em Diário da República em outubro de 2025. O canal passou a integrar a estrutura orgânica do CSTAF, que definiu uma organização própria para assegurar a direção, programação, produção, operações técnicas e comunicação.

A preparação do projeto passou também pelo recrutamento de profissionais para as áreas de produção audiovisual e operação técnica. Em maio deste ano, o CSTAF abriu procedimentos concursais para preencher postos de trabalho destinados ao funcionamento do canal.

Já em agosto, foi colocado em discussão pública o projeto de Regulamento de Preços e Taxas da JAF TV, que prevê a definição dos valores associados à utilização dos meios técnicos e editoriais do canal e ao acesso aos conteúdos de formação.