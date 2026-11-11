Lagarde pede para acelerar urgentemente integração dos mercados de capitais

A presidente do Banco Central Europeu pediu esta quarta-feira para acelerar “urgentemente” a integração dos mercados de capitais e o reforço das capacidades tecnológicas e energéticas da Europa para reduzir as dependências externas e proteger a soberania económica.

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No discurso de abertura do painel “Até onde deve ir a soberania europeia?”, no segundo e último dia do Fórum de Paris pela Paz, a presidente do Banco Central Europeu (BCE) insistiu na necessidade de avançar na União dos Mercados de Capitais para facilitar que as empresas possam captar financiamento na Europa e desenvolver os seus projetos dentro do continente.

“Para mim, como presidente do BCE, é extremamente importante contar com um mercado de capitais aqui na Europa. É extremamente urgente”, afirmou Christine Lagarde, que deixará o cargo dia 7 de fevereiro para ter liberdade de expressão em relação à campanha eleitoral das eleições presidenciais francesas que ocorrerão em abril e maio próximos, mas recusando-se a esclarecer se será candidata.

A responsável lamentou que empresas que precisam de financiamento acabem à procura de capital fora da Europa, especialmente nos EUA, porque não conseguem obtê-lo nos mercados europeus. “Devemos conseguir que as pessoas com talento que impulsionam projetos na Europa possam desenvolvê-los aqui”, sublinhou.

Defendeu, assim, uma maior integração financeira, mas também o fortalecimento das infraestruturas energéticas e tecnológicas como condições para reduzir as vulnerabilidades externas sem comprometer o crescimento económico.

A política francesa defendeu que a União Europeia (UE) deve encontrar um equilíbrio entre a abertura económica e uma maior autonomia estratégica, sem renunciar ao crescimento ou à inovação.

“A soberania económica é a capacidade de um Estado para proporcionar um crescimento económico estável”, apontou Lagarde, que também destacou que o crescimento constitui a base para melhorar o nível de vida e financiar prioridades como a defesa, a transição climática e a proteção social.

A responsável do BCE advertiu para os riscos de uma dependência excessiva de fornecedores estrangeiros e citou a dependência energética europeia da Rússia e as restrições da China às exportações de matérias-primas críticas, especialmente terras raras, como exemplos das vulnerabilidades do modelo económico europeu.

“Temos que reduzir a nossa exposição a esses riscos externos e passar de uma abertura total para uma posição intermediária”, afirmou.

Lagarde considerou que a inteligência artificial (IA) representa outro desafio estratégico para a Europa. Na sua opinião, é necessário adotar essa tecnologia para aumentar a produtividade, mas também evitar depender de fornecedores externos que poderiam restringir o acesso a serviços essenciais.

Já durante o debate, Lagarde defendeu o desenvolvimento do euro digital, cujo projeto-piloto está previsto para o próximo ano, e o reforço das infraestruturas europeias de pagamento como ferramentas para fortalecer a projeção internacional da moeda única e reduzir a dependência de sistemas estrangeiros.

“O euro digital não substituirá as notas, mas será uma ferramenta adaptada a um mundo cada vez mais digital”, afirmou.

A presidente do BCE apontou que a instituição que dirige está a finalizar os acordos políticos necessários para avançar no projeto e destacou que trabalha também na modernização das infraestruturas de pagamento para evitar que a Europa dependa de fornecedores externos que possam restringir o acesso aos seus sistemas.

“Não podemos permitir que alguém nos diga de repente que já não podemos utilizar o seu sistema para transferir dinheiro”, advertiu.

Lagarde assegurou que a Europa está na vanguarda neste campo, à frente dos Estados Unidos e do Reino Unido, e sustentou que o desenvolvimento de novos instrumentos e de uma rede de intercâmbios mais ampla contribuirá para reforçar o papel internacional do euro, atualmente a segunda moeda de referência mundial depois do dólar.