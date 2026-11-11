LaLiga lidera a representação no Fifpro World 11 2026, com cinco jogadores no onze ideal mundial

O onze ideal do ano escolhido pelos próprios futebolistas profissionais. Cinco dos onze jogadores selecionados pertencem a clubes da LaLiga EA Sports: Pau Cubarsí, Lamine Yamal e Rodri, do FC Barcelona, e Jude Bellingham e Kylian Mbappé, do Real Madrid.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Este reconhecimento, resultado da votação de 19 806 futebolistas profissionais de 73 países, evidencia o protagonismo dos jogadores da LaLiga entre os grandes talentos do futebol mundial. A competição espanhola concentra cerca de metade dos integrantes da equipa ideal, à frente das restantes ligas internacionais, num prémio que distingue o desempenho individual e que tem a particularidade de ser o único prémio mundial escolhido exclusivamente por futebolistas profissionais.

Entre os cinco representantes da LaLiga, destaca-se Lamine Yamal, que faz história ao tornar-se o primeiro jogador selecionado por duas vezes para o Fifpro World 11 antes de completar 20 anos. O avançado do FC Barcelona volta a integrar o onze ideal, enquanto o seu colega Pau Cubarsí estreia-se neste reconhecimento internacional. A eles junta-se Rodri, que completa a representação do Barça, juntamente com os madridistas Jude Bellingham e Kylian Mbappé.

A presença destes cinco futebolistas reflete a qualidade e o talento que a LaLiga EA Sports reúne, bem como a sua capacidade de contar com algumas das principais figuras do futebol internacional. Um destaque que assume especial relevância por se tratar de um reconhecimento atribuído diretamente pelos próprios colegas de profissão.

O Fifpro World 11, que é atribuído desde 2005, reconhece os futebolistas mais destacados do ano com base nas suas atuações entre 4 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026. Nesta edição, a equipa ideal é completada por David Raya, do Arsenal; Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha, do Paris Saint-Germain; Erling Haaland, do Manchester City; e Lionel Messi, do Inter Miami.

Com cinco representantes entre os onze melhores futebolistas do mundo, a LaLiga reforça a sua posição como uma das competições de referência a nível global e volta a colocar os seus clubes e jogadores entre os grandes protagonistas dos principais prémios internacionais.