Mais pessoas perderam emprego do que aquelas que encontraram trabalho no terceiro trimestre

Mais de 72 mil das pessoas que estavam empregadas no segundo trimestre perderem o trabalho entre julho e setembro, transitando, assim, para o desemprego. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), outras 118 mil passaram diretamente para a inatividade. Assim, ainda que 181,3 mil indivíduos tenham encontrado um novo posto de trabalho no terceiro trimestre, o fluxo líquido de emprego foi negativo.

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“Do total de pessoas que estavam empregados no segundo trimestre, 96,5% (5,2 milhões) permaneceram nesse estado no terceiro trimestre, enquanto 1,3% (72,5 mil) transitaram para o desemprego e 2,2% (117,6 mil) passaram para a inatividade“, avança o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Já entre as pessoas que estavam desempregadas, 54,1% (162,8 mil) permaneceram nessa situação, mas 25,3% (76,2 mil) transitaram para o emprego e 20,5% (61,8 mil) para a inatividade.

Por outro lado, entre os inativos, a maioria (94,8% ou cerca de 3,4 milhões de indivíduos) continuou nesse estado, mas 2,9% (105,1 mil) encontraram um novo trabalho, e 2,3% (81,4 mil) passaram a estar disponíveis para trabalhar e a procurar uma nova oportunidade, o que significa que passaram a ser classificados como desempregados.

Contas feitas, entre o segundo e o terceiro trimestre, 181,3 mil pessoas passaram do desemprego e da inatividade ao emprego. No entanto, 190 mil fizeram o caminho inverso, o que significa que o fluxo líquido de emprego foi negativo (em 8,8 mil pessoas), de acordo com o INE.

Já o fluxo líquido do desemprego foi positivo (em 15,9 mil indivíduos): passaram a este estado 153,9 mil pessoas e saíram 138 mil.

87,4 mil passaram a ter um segundo trabalho

O destaque publicado esta manhã pelo INE dá conta também que, entre o segundo e terceiro trimestre, 181,4 mil das pessoas empregadas continuaram a ter dois ou mais empregos, enquanto 87,4 mil que tinham somente um trabalho passaram a ocupar dois ou mais postos. Em sentido inverso, 95,5 mil das pessoas que permaneceram empregadas deixaram de ter dois ou mais

empregos e passaram a ter um único emprego.

No mesmo período, 91,2 mil pessoas que trabalhavam por conta própria passaram a estar empregadas por conta de outrem, enquanto 86,9 mil das pessoas que tinham um trabalho por conta de outrem transitaram para um trabalho por conta própria.

O INE realça, além disso, que 152,1 mil pessoas que tinham contratos a termo ou de outro tipo conseguiram um vínculo permanente. Por outro lado, do número de pessoas que, no segundo trimestre de 2026, tinham um emprego a tempo parcial, 22,7% (96,4 mil) passaram a trabalhar a tempo completo no terceiro trimestre de 2026.

“A percentagem de pessoas que permaneceram empregadas entre o 2.º e o 3.º trimestre de 2026, mas que mudaram de emprego, fixou-se nos 3,2% (167,8 mil)“, destaca ainda o gabinete de estatísticas.

Já do total de jovens dos 16 aos 34 anos que, no segundo trimestre de 2026, não estavam empregados, nem em educação

ou formação, 16,6% (27,6 mil) transitaram para o emprego no terceiro trimestre de 2026, enquanto 14,7% (24,3 mil) passaram a frequentar o ensino ou formação, informa o INE.

“Em comparação com o trimestre anterior, a percentagem de jovens dos 16 aos 34 anos que continuaram sem emprego e sem frequentar um nível de educação ou formação aumentou 10,5 pontos percentuais. Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se um aumento de 3,5 pontos percentuais”, é ainda destacado.

(Notícia atualizada às 11h54)