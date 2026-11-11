Membro da delegação de Kiev admite solução até final do ano

Um dos membros da delegação ucraniana às negociações hoje concluídas com a Rússia em Abu Dhabi admitiu a possibilidade de se alcançar uma solução para o conflito até ao final do ano.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Penso que temos uma boa dinâmica para alcançar uma solução antes do início do próximo ano”, declarou David Arakhamia, chefe do grupo parlamentar do partido no poder “Servo do Povo”, citado pela agência francesa AFP. Arakhamia deu conta de um “muito grande progresso” após dois dias de discussões, que incluíram também encontros entre a delegação ucraniana, os emissários norte-americanos e representantes europeus.

As negociações terminaram com o anúncio de “ampla troca de prisioneiros”. O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, afirmou que as partes também concordaram em prosseguir com o processo de negociações que realizaram na terça-feira e hoje na capital dos Emirados Árabes Unidos, segundo a agência francesa AFP.

Medinsky disse ainda que as negociações tripartidas em Abu Dhabi, com a mediação dos Estados Unidos, se centraram na necessidade de uma nova arquitetura de segurança para a Europa. “O mundo precisa de um novo sistema de segurança”, uma vez que o atual “funciona muito mal”, justificou Medinsky em declarações aos jornalistas no final das conversações, citado pela agência espanhola EFE.

“Acreditamos que a própria formulação da questão sobre o que acontecerá após o inevitável fim do conflito na Ucrânia é a formulação correta”, afirmou, também citado pela agência russa TASS. “A questão da arquitetura da segurança europeia e a necessidade de criar um sistema de segurança novo, abrangente e justo na Europa foi levantada pela Rússia mais do que uma vez””, acrescentou.

Frente de combate continua quente apesar das negociações

As conversações em Abu Dhabi decorreram num momento de combates contínuos na linha da frente, onde pouco território mudou de mãos este ano, segundo a agência norte-americana AP. Ambos os países continuam a bombardear-se mutuamente com mísseis de longo alcance e drones.

Durante a noite, a Rússia atacou a região de Zaporijia, no sul, e a cidade de Kharkiv, no leste, ferindo sete civis e causando danos materiais.

O Ministério da Defesa russo informou que as defesas aéreas abateram 627 drones ucranianos durante a noite, 150 dos quais sobre a região em redor de São Petersburgo, de acordo com o governador regional, Alexander Drozdenko.

Drozdenko adiantou que os drones provocaram um incêndio no porto de Ust-Luga, uma das principais instalações para as exportações de petróleo russo, ferindo três trabalhadores.