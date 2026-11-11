Moscovo e Kiev mantêm “diferenças significativas” nas negociações

O chefe da delegação ucraniana em Abu Dhabi disse esta quarta-feira que continua a haver “diferenças significativas” nas posições de Kiev e Moscovo, após dois dias de negociações mediadas pelos Estados Unidos.

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“Durante estes dois dias, as partes puderam apresentar diretamente as suas posições, mantendo-se diferenças significativas”, afirmou Rustem Umerov nas redes sociais, sublinhando, no entanto, que “existem possibilidades de continuar o processo de negociação”.

Não houve avanços significativos sobre um cessar-fogo ou disputas territoriais nem de garantias de segurança a longo prazo, mas a equipa ucraniana permanece na capital dos Emirados Árabes Unidos para encontros separados com representantes europeus e norte-americanos.

Também o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, admitiu que as negociações poderão prosseguir, sublinhando que os dois países em guerra conseguiram chegar a um acordo para uma grande troca de prisioneiros.

Medinsky disse ainda que as negociações tripartidas (com representantes da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos) se centraram na necessidade de uma nova arquitetura de segurança para a Europa, referindo que “o mundo precisa de um novo sistema de segurança”, uma vez que o atual “funciona muito mal”.

Num discurso feito esta quarta-feira no parlamento, em Kiev, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistiu na necessidade de a Europa estar presente em futuras negociações de paz na Ucrânia e defendeu uma coordenação “o mais estreita possível” na Europa para assegurar “que os norte-americanos e os russos ouçam a posição europeia”.

Os enviados dos Estados Unidos, Jared Kushner e Steve Witkoff, têm prevista uma viagem a Moscovo na quinta-feira para se reunirem com o Presidente, Vladimir Putin, seguindo depois para Dublin para um encontro com Zelensky.