Não é a tecnologia que salva os projetos. São as decisões

Alta velocidade ferroviária, data centers, projetos de energias renováveis, hospitais, habitação… Portugal está a entrar num ciclo de investimento em infraestruturas como há muito não se via. E todos sabemos como estas histórias costumam acabar: prazos que escorregam, orçamentos que crescem e explicações que chegam tarde demais.

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O problema raramente é falta de engenharia. É falta de visibilidade. Quando um gestor percebe que o projeto está atrasado, o atraso já aconteceu há algum tempo. E, muitas vezes, os sinais estavam lá. O problema é que ninguém os conseguiu transformar em decisões a tempo. A informação vive muitas vezes em folhas de excel, relatórios em PDF e na cabeça de duas ou três pessoas.

Num contexto em que a competitividade de um país depende da sua capacidade de executar o investimento, antecipar desvios e tomar decisões atempadas deixa de ser apenas uma questão de eficiência operacional. É uma questão económica.

E é aqui que entra o project controls: a disciplina que planeia, mede e controla prazos, custos e risco, e que transforma dados em decisões. Não é a parte mais glamorosa de um projeto, mas é a que separa os projetos que se gerem dos que simplesmente acontecem.

O que a IA muda (e o que não muda)

Durante décadas, os profissionais de project controls gastaram mais tempo a tratar dados do que a agir sobre eles. Na Proove mudámos isso com uma abordagem a que chamamos AI-Augmented Project Controls, que junta a capacidade de raciocínio da IA, ferramentas de planeamento fiáveis e o julgamento de engenheiros experientes.

Já o fazemos em projetos reais: o engenheiro fala com um assistente de IA e, juntos, constroem os entregáveis, que, validados, passam diretamente para o sistema de planeamento. Tarefas e modelos que antes exigiam dias de trabalho ficam agora prontos em segundos, ficando sempre sujeitos à validação do engenheiro.

Há outra peça essencial: o conhecimento. Mais de 25 anos de experiência em earned value, claims, risco e planeamento estão estruturados num sistema que a IA segue. Não parte do zero, apoia-se no que os nossos especialistas sabem. E o conhecimento gerado em cada projeto fica registado, pode ser partilhado e reutilizado, em vez de se esvair quando alguém muda de funções. Cada projeto deve deixar mais do que uma infraestrutura e deve deixar conhecimento para fazer melhor o projeto seguinte.

Mas convém assumir: a IA não substitui ninguém. Quando o conhecimento padronizado fica à distância de uma pergunta, prevalece o que nenhuma máquina faz: decidir com informação incompleta, questionar o que se dá como certo e pôr à prova o que a IA produz. A IA executa, o engenheiro orienta, valida e decide. A IA não transforma ninguém num grande profissional de project controls. Torna os grandes profissionais excecionais.

Há ainda uma condição prévia que muitas organizações ignoram: a IA é tão boa quanto os dados que lhe damos. A qualidade, a estrutura e a fiabilidade dos dados são fundamentais. Por isso, antes de falar de algoritmos, também ajudamos os nossos clientes a formar as suas equipas através da Proove Academy, onde se treina também o espírito crítico e o julgamento.

Pessoas, dados e uma conversa em Lisboa

Ferramentas sem pessoas preparadas são apenas licenças caras. É por isso que acreditamos tanto na partilha de conhecimento e que, já esta sexta-feira,13 de novembro, voltamos a reunir a comunidade de project controls no Olissippo Oriente, em Lisboa, para o Project Controls Inspiration Day. Um dia feito de experiência partilhada, de profissionais para profissionais de vários setores: construção, energia, indústria e setor farmacêutico. Um dia sobre gestão de projetos orientada por dados, governação de grandes portefólios (com a partilha da Galp), o papel da IA no project controls e o fator humano na entrega de projetos.

Portugal não pode desperdiçar esta oportunidade de investimento. Mas investir não é o mesmo que executar, e executar bem exige informação, conhecimento e capacidade de decisão. A questão já não é se vamos usar IA nos projetos. É se a vamos usar para produzir relatórios mais depressa ou para tomar melhores decisões e mais atempadas. Porque os projetos não precisam apenas de mais tecnologia. Precisam de melhores decisões. E essas continuam a ser tomadas por pessoas.

Nós sabemos de que lado estamos. Fica o convite para vir partilhar ideias connosco, já esta sexta-feira. Ainda vai a tempo de se inscrever, aqui.

Anabela Bento, Country Lead da Proove Portugal