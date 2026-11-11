Guerra na Europa

Negociações demonstram que Washington, Kiev e Europa estão “alinhados e unidos”

  • Lusa
  • 21:36

Mark Rutte afirmou que as negociações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos demonstraram que Washington, Kiev e a Europa estão "alinhados e unidos".

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou esta quarta-feira que as negociações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, realizadas esta semana em Abu Dhabi, demonstraram que Washington, Kiev e a Europa estão “alinhados e unidos”.

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“Estive em contacto com a equipa da NATO presente em Abu Dhabi nos últimos dois dias. O que retenho destas conversações é que os Estados Unidos, a Ucrânia e a Europa estão, de facto, totalmente alinhados e unidos”, disse Rutte aos jornalistas durante uma visita à Noruega. “É evidente que temos de ver se a parte russa está disposta a colaborar“, acrescentou.

O secretário-geral da NATO interveio no Atlantic Future Forum, organizado a bordo do porta-aviões britânico “Prince of Wales” e no qual participaram, entre outros, o ministro da Defesa britânico, Wes Streeting, e o ministro dos Negócios Estrangeiros norueguês, Espen Barth Eide.

A Rússia e a Ucrânia retomaram na terça-feira conversações diretas nos Emirados Árabes Unidos, com a mediação dos Estados Unidos e após quase nove meses sem negociar.

Ambas as partes acordaram uma troca de prisioneiros de guerra, cujo número – especulou-se que poderia ultrapassar os mil soldados de ambos os lados – será conhecido em breve.

“Estes acordos requerem tempo. São difíceis. Quando celebrámos os Acordos de Abraão, demorámos três anos e meio”, admitiu esta quarta-feira Jared Kushner, enviado especial da Casa Branca, numa conferência de imprensa.

Os enviados norte-americanos, Kushner e Steve Witkoff, irão viajar para Moscovo para manter consultas com o Presidente russo, Vladimir Putin, e reunir-se-ão depois, ainda na quinta-feira, em Dublin com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

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