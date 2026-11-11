“O que precisamos é de ação. O diagnóstico está feito”. Os pedidos dos media ao Governo

Com o novo código da Comunicação Social prometido pelo Governo para o final do ano, os principais grupos de media deixaram um pedido comum: que este chegue depressa.

“O que precisamos é, de facto, de ação. O diagnóstico está feito.” Luís Santana, CEO da Medialivre, resumiu assim o que os grupos de media pedem ao Governo. Na lista de pedidos estão a rapidez, um novo quadro legal e condições mais justas face às plataformas digitais.

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A proposta para o novo Código da Comunicação Social deverá ser conhecida ainda este ano, sendo que o Governo pretende “modernizar a legislação do setor, reduzir as restrições e tornar a concorrência entre órgãos de comunicação social e plataformas digitais mais justa”.

Além da Medialivre, participaram no painel sobre “Novos modelos de negócio para o futuro dos media”, na conferência “Novas Fronteiras da Regulação dos Media” da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a Impresa, o Grupo Media Capital, a RTP, a Bauer Media Audio Portugal e o Região de Leiria. O debate foi moderado por Carla Martins, vogal do Conselho Regulador da ERC.

“Três anos é muito tempo”

Para Luís Santana, o problema está no tempo que o setor espera por respostas. Três anos depois do primeiro estudo da ERC sobre a sustentabilidade dos media, as matérias que põem em causa a sustentabilidade dos grupos estão “há três anos à espera de ser enfrentadas”. “Três anos é muito tempo”, disse. “Se não for feito com rapidez, os grupos vão soçobrar”, alertou.

O gestor pediu “um novo quadro legislativo”, porque o setor está a ser “regulado e escrutinado por leis que estão completamente desajustadas da realidade, dos padrões de consumo”. Reconheceu, ainda assim, um “diálogo positivo” com o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, mas insistiu que “terá de haver maior rapidez”. O Plano de Ação para a Comunicação Social foi apresentado pelo Governo em outubro de 2024.

Quem também pede mais rapidez é a RTP. “Hoje em dia, atrasar determinadas decisões é perder oportunidades, e isso é dramático”, afirmou Nicolau Santos, que voltou a ser escolhido para a administração da RTP.

O presidente do serviço publico de média deu o exemplo do plano de atividades e orçamento da RTP, que deixou de ser aprovado para o triénio e passou a ser aprovado todos os anos. “Este ano foi aprovado em julho, o que quer dizer que o nosso plano de investimentos deste ano vai ser drasticamente reduzido em relação ao que tínhamos pensado.” Recorde-se que, como avançou o +M/ECO , a RTP deverá investir apenas 5,1 milhões de euros em 2026 contra os 19,7 milhões que tinha planeado inicialmente.

O segundo plano de saídas voluntárias “já não vai ser possível este ano”, lembrou ainda. No final de outubro, o ministro disse que o Governo ainda está a avaliar a nova fase de saídas. Segundo avançou o +M/ECO, a RTP prevê um prejuízo de 10,8 milhões de euros em 2027, com o adiamento do plano para junho desse ano. No mesmo documento, a administração sublinha o impacto do adiamento além de junho.

“O que pedimos é rapidez — rapidez nas decisões e clareza naquilo que se pretende”, resumiu Nicolau Santos. Sobre o Código da Comunicação Social, espera que “saia rapidamente, porque nunca sabemos quando surgem situações políticas que podem levar a que a atenção se desvie”.

Francisco Rebelo dos Santos, gerente do Região de Leiria, considerou “prioritário que as medidas que vão sendo anunciadas se possam materializar, que não fiquem no campo das boas intenções”.

Uma lei de 2010

Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal, disse ter “grandes expectativas” no novo Código. “Viver hoje num setor em que a principal legislação que nos rege é de 2010, quando os timelines das plataformas digitais se medem em semanas de desenvolvimento, de alteração de features e tudo o mais, é um bocadinho revelador.”

O gestor pede que o Governo e o regulador percebam “como é que o nosso modelo de negócio funciona hoje”, incluindo as receitas adjacentes. “Toda a tributação que existe à volta de algumas receitas adjacentes tem de ser rapidamente alterada”, defendeu. Na rádio, os limites à associação de serviços de programas “impedem escala — e a escala não é inimiga da pluralidade. Muito pelo contrário, pode ajudar a financiá-la”.

Já Francisco Rebelo dos Santos pediu estabilidade. “Saber que, durante os próximos cinco, dez anos, vamos contar com um quadro regulatório que nos permita apostar em pessoas, apostar em meios técnicos, desenvolver.”

Na RTP, Nicolau Santos defende que se deve reavaliar a separação entre redações de rádio e televisão, destacando o exemplo da BBC. “É algo sobre o qual temos de meditar. Não temos nenhuma posição de princípio de que tem de ser assim, mas acho que é algo para que se deve olhar, porque efetivamente os novos jornalistas são completamente multiplataforma”, argumentou.

IA, “um problema existencial”

Para Francisco Pedro Balsemão, chairman e CEO da Impresa, a inteligência artificial é a prioridade. As grandes plataformas, “nomeadamente as de IA generativa, têm roubado os nossos conteúdos”, acusou. “Têm usado esses conteúdos sem qualquer tipo de compensação, nem pedindo autorização.”

“Estamos perante um problema existencial nos media”, disse. Por isso, “o Governo não pode, não deve dizer que isto é um problema ao nível da União Europeia e da Comissão Europeia”.

O diálogo com o Governo e com as plataformas existe, nota, mas “devia existir a três”, entre os três lados, “ou, pelo menos, devia haver uma maior pressão por parte do Governo para que a remuneração exista e seja justa“. Uma das receitas que “todos deveríamos ter previstas” é o licenciamento de conteúdos, que em Portugal “tem acontecido, de forma ad hoc, mas não devia ser ad hoc. Devia ser de forma estrutural“.

Destacou ainda o caso recente da Meta, cujos novos termos comerciais poderiam abrir a porta ao scraping automático de sites noticiosos e à utilização dos conteúdos no desenvolvimento de produtos de IA. “Felizmente, a Meta suspendeu essa prática, e não sabemos se vai ou não avançar depois. É uma suspensão, não é um cancelamento. Mas, de facto, foi escandaloso. Foi mesmo às claras”, aponta.

Pedro Morais Leitão, presidente executivo da Media Capital, lembrou que as redes sociais, o streaming e a IA “já nos estão a comer as nossas receitas atuais”. “Estamos a concorrer contra plataformas globais de dimensão e competência nesta área infinitamente superiores às nossas.”

A proposta do gestor passa por replicar com as plataformas a relação que as televisões têm com as operadoras de telecomunicações, que pagam os direitos de transmissão e deixam os canais vender publicidade. “Porque é que a SIC e a TVI ainda não têm presença no YouTube? Porque o YouTube não remunera os direitos de propriedade intelectual da maneira que achamos adequada“, explicou. “Temos de ter uma garantia de valor mínimo, que não é dada neste momento”, acresentou.

A curto prazo, Pedro Morais Leitão defende “um modelo imediato de licenciamento de conteúdos”. Já a médio prazo, “modelos de parceria com alguma forma de partilha de receitas”.

Os dois gestores apresentaram perspetivas diferentes sobre a remuneração dos conteúdos pela Google. Pedro Morais Leitão disse que a tecnológica “já aceita remunerar-nos pela propriedade intelectual de alguma forma”, mas de forma “totalmente discricionária”. Francisco Pedro Balsemão contrapôs que “a Google não remunera os nossos direitos de propriedade intelectual.” Faz acordos comerciais que os cobrem “indiretamente”. A Impresa teve, “há muitos anos”, um acordo com a Meta que remunerava diretamente esses direitos. “Foi o único acordo que tivemos com alguém dessa dimensão.”

Luís Santana alertou para a pirataria e a partilha de conteúdos em canais como o Telegram. “Onde é que está a criminalização de todas essas atividades?”, perguntou. “O Governo e as instituições que têm capacidade para o fazer têm de agir rapidamente.”

Francisco Rebelo dos Santos, que é também vice-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa e membro da direção da Visapress, defendeu que os editores negoceiem em conjunto com as plataformas. Para os grandes operadores, pode ser “tentador” negociar sozinhos. “É um bocadinho como os direitos de televisão dos clubes de futebol. Num primeiro momento querem estar sozinhos”, argumentou.

“Faroeste” para uns, “cartilha” para outros

O fim das assimetrias regulatórias foi outro dos pedidos. Pedro Morais Leitão apontou o que chama “antigas fronteiras”. A televisão digital terrestre é “um anacronismo tecnológico”, de que dependem em exclusivo “apenas cerca de 150 mil lares em Portugal”. Os custos que a RTP, a SIC e a TVI suportam com estas antenas “são desproporcionados em relação ao valor social que esta tecnologia cumpre”.

Também as regras de publicidade estabelecem “referências totalmente assimétricas face ao que se passa no digital”. O gestor deu o exemplo da Livemode, que “pode transmitir publicidade a cerveja em horários em que as televisões abertas não podem” e usar formatos como ecrã fracionado. São formas de publicidade “que são do interesse dos anunciantes e que só nós não fazemos, por haver uma limitação legal”.

Quanto às “novas fronteiras”, os concorrentes no streaming, nas redes sociais e na IA “não têm as fronteiras que nós temos”. “Achamos fundamental que a regulação seja aliviada para nós ou que lhes seja imposta, porque senão é impossível concorrer“, disse. “Se, adicionalmente, tivermos um plano de jogo totalmente desequilibrado, é um jogo em que estamos à espera da morte perante estes novos atores”, admitiu.

Nicolau Santos usou outra imagem. “Para uns é o faroeste e, para outros, é uma cartilha de regras muito pesada.” Luís Santana disse estar a concorrer com entidades “que têm privilégios que não temos ao nível legislativo, porque cumprimos integralmente tudo o que está definido e tentamos cumprir com o máximo de seriedade e rigor”.

Um desafio à ERC

O regulador também foi chamado a mudar. Francisco Pedro Balsemão pediu “pedagogia, prevenção, e não depois a repressão”, e que a ERC “leve ao Media Board, ao nível europeu, aquilo que Portugal pensa e as preocupações dos media portugueses”.

Luís Santana foi mais longe e desafiou o regulador a visitar os grupos. “A ERC tem de estar mais dentro do nosso negócio”, disse. “Temos manuais de autorregulação, de grandes compromissos internos. Sabemos perfeitamente o que é independência editorial e cumprimo-la. Sabemos perfeitamente o que são conteúdos editoriais e conteúdos comerciais”, exemplificou. E rematou que “só nos sítios é que se percebe bem como as coisas funcionam.”

Carla Martins respondeu que a ERC é “um órgão colegial”, mas que vai “levar este convite para casa” e dar uma resposta.

Receitas a fugir

Os pedidos chegam num momento de quebra de receitas. O mercado publicitário dos três canais de sinal aberto “caiu quase 40%, ou mais de 40%, nos últimos 15 anos“, lembrou Nicolau Santos, e as plataformas ficam com “80% da publicidade digital”. Nenhum grupo, estimou, terá receitas digitais acima de 3 milhões de euros. Na RTP valem 1% das receitas. Francisco Pedro Balsemão disse que a Impresa ultrapassa esse valor, mas admitiu que o peso é “residual em termos percentuais”.

A RTP recebe a mesma contribuição audiovisual (CAV) desde 2016, com uma inflação acumulada de 23,3%. Se a CAV tivesse sido atualizada todos os anos à inflação, “a RTP teria agora mais 140 milhões de euros“, disse Nicolau Santos.

Sobre as assinaturas digitais, Luís Santana apontou um erro na estratégia de monetização dos conteúdos. “As assinaturas digitais das publicações também não são um negócio fácil. Cometemos o erro de ter oferecido os nossos principais ativos, que são os nossos conteúdos. Oferecemos, e hoje as pessoas não estão dispostas a pagar.”

Francisco Pedro Balsemão deixou um limite a qualquer apoio. “As políticas públicas não podem ter qualquer tipo de impacto sobre a autonomia, a independência e o pluralismo dos órgãos de comunicação social”, defendeu.

No encerramento, Carla Martins concordou com Luís Santana. “Esperemos também que seja mais ação e menos reflexão.”