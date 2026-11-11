Oeiras é inteligente? Respostas chegam na conferência do ECO nesta quinta-feira
Por que é Oeiras associada a inovação e tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida? O tema será discutido nesta quinta-feira no município pioneiro no país com o Taguspark.
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Município líder em vários indicadores de desenvolvimento no país e pioneira com o parque de tecnologia e ciência Taguspark, Oeiras acolhe nesta quinta-feira uma conferência realizada pelo ECO no âmbito do décimo aniversário deste jornal digital.
Realizada no auditório do edifício Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, a conferência irá avaliar a razão para o município da Grande Lisboa reclamar para si honras de economia do conhecimento. Eduardo Correia, CEO do Taguspark (infraestrutura que dentro de meses celebra 35 anos), Francisco Rocha Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras e Miguel Castro Neto, diretor da Nova IMS, contribuirão para traçar o mapa da construção de uma cidade para atrair empresas e talento. Está Oeiras à altura?
Para responder a outra pergunta, de “Porquê Oeiras?”, será realizada perante a assistência uma entrevista a Miguel Maya, CEO do Millennium BCP.
Numa análise sob o ângulo da arquitetura, Paulo Jervell, formado em gestão imobiliária pelo ISEG e Harvard Business School, e fundador da Openbook Architecture, falará sobre as cidades que vão atrair talento, investimento e inovação no horizonte de uma década.
Enquanto a Web Summit prossegue na cidade “vizinha”, em Oeiras haverá ainda, neste evento do ciclo de conferências do décimo aniversário do ECO, a discussão sobre o caminho para criar uma cidade mais inteligente. Mobilidade, energia e espaço público serão temas para a conversa com Inês Folhadela Furtado, CEO da Eliot, José Manuel Viegas, presidente da TIS e Manuel Melo Ramos, administrador executivo do Grupo Brisa.
A abertura do evento acontecerá às 9h30, com António Costa, diretor do ECO, e Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras.
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