Patrões do comércio criticam ‘fecho’ do país devido à depressão Charles. “Decidir por medo sai caro. Ganhem juízo”

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Gustavo Paulo Duarte, sublinhou esta quarta-feira que “ninguém esqueceu o que a depressão Kristin custou em janeiro” e defendeu que prevenir é obrigatório, mas deixa claro que isso “não pode significar parar o país, nem tratar cada cidadão como alguém incapaz de cuidar de si”. “Ganhem juízo”, atirou o responsável, numa declaração enviada com carácter de urgência.

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“Cada um tem o seu papel. O Estado aconselha, previne e intervém onde o risco é real. As pessoas cuidam de si e dos seus, e não se expõem por imprudência a ventos extremos. Os jornalistas informam com rigor e prudência, sem transformar previsões em espetáculo. E a política, toda ela, Governo e oposição, tem de ganhar juízo: uma tempestade não é matéria de disputa partidária“, sublinha Gustavo Paulo Duarte, na nota enviada esta tarde às redações.

“Quem gere, arrisca e tem responsabilidades sabe uma coisa simples. Nem sempre corre tudo bem, apesar de tudo se tentar fazer. É isso que devemos aceitar dos decisores: que façam o melhor com a informação que têm, sem decidirem a pensar no ruído do dia ou na crítica de amanhã. Decidir por medo sai caro ao país“, continua o presidente da CCP.

Gustavo Paulo Duarte apela ainda a que se “ganhe juízo” e traga o “bom senso de volta”. “A vida de um país vale mais do que o medo de cada um de nós”, assinala, referindo que o alarme tem custos.

Ainda assim, o presidente da CCP agradece o trabalho de bombeiros, Proteção Civil, forças de segurança e serviços municipais. “Na Madeira, a noite foi dura. No continente, o próprio comando nacional da Proteção Civil considerou o número de ocorrências dentro do expectável. Até ao momento, não há vítimas mortais a lamentar”, salienta.

A depressão Charles motivou a ativação da situação de alerta em todo o território de Portugal continental das 00h00 às 23h59 desta quarta-feira, mas perdeu força durante a manhã e dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro junto à costa algarvia, segundo o IPMA.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, e mais de três centenas de voos foram cancelados em Lisboa, Faro, na Madeira e no Porto.

Entretanto, o distrito de Faro, única área do país que ainda estava a meio da tarde sob avisos meteorológicos vermelhos devido a vento e chuva, no contexto da depressão Charles, deixou de estar abrangida por este nível máximo.