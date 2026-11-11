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Pedro Nuno Santos regressa ao comentário televisivo na CNN Portugal

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O ex-líder do Partido Socialista volta ao comentário televisivo, depois de uma primeira experiência na SIC Notícias, interrompida pela candidatura à liderança do partido.

Pedro Nuno Santos vai regressar ao comentário televisivo, desta vez na CNN Portugal. A partir do final de novembro, às quintas-feiras, irá integrar um novo espaço de análise política, cujo nome será anunciado em breve. O espaço será conduzido por Pedro Benevides.

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Esta não é a primeira experiência do ex-secretário-geral do Partido Socialista. Em outubro de 2023 assumiu um espaço de comentário nas noites de segunda-feira da SIC Notícias.  O fim da experiência ocorreu pouco mais de um mês depois, após ter anunciado a candidatura à liderança do PS.

Também no final de novembro, aos domingos, Sebastião Bugalho, eurodeputado, vice-presidente e porta-voz do PSD, inicia o seu espaço de análise política, intitulado “600 segundos” e que conta também com Pedro Benevides como anfitrião. “Não espero que venha atacar o Governo, mas Sebastião Bugalho é um espírito livre e alguém com pensamento sobre temas muito diversos”, justificava ao +M Nuno Santos, diretor da estação, na apresentação da grelha em setembro. 

A entrada de Pedro Nuno Santos e Sebastião Bugalho reforça o pluralismo que é uma das nossas principais marcas. São duas pessoas com opiniões diversas, e fortes, sobre o país, com experiência política e capacidade de análise, que vão oferecer aos espectadores da CNN Portugal leituras diferentes e fundamentadas da atualidade”, explica agora, citado em comunicado. “Achamos que um e outro não geram indiferença, pelo contrário, e esse fator é muito importante“, acrescenta.

Cada espaço terá periodicidade semanal e acompanhará os principais temas da atualidade nacional, mas também com uma visão global.

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