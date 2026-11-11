Portugal atrai investimento, mas o sistema ainda não fala a língua de todos os investidores

Portugal continua a despertar o interesse de investidores estrangeiros. Os vistos gold para aquisição de imobiliário foram um grande ponto atrativo na conquista de investidores.

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Contudo, o atrativo de Portugal vai além destes interesses: a qualidade de vida, a localização, as oportunidades de negócio e a integração no mercado europeu são fatores que não passam despercebidos. Há, no entanto, uma parte desta história de que pouco se fala: o que acontece depois de o investidor chegar.

É nesse momento que surgem as dúvidas. As regras fiscais são outras, a legislação laboral tem particularidades próprias e os procedimentos administrativos nem sempre são fáceis de perceber.

Ainda existe a crença generalizada de que a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais uniformizou a burocracia na Europa, como se abrir uma empresa no Porto fosse o mesmo que fazê-lo em Madrid ou Amesterdão. Mas não é.

Apesar de os Estados-Membros partilharem diretivas e regulamentos europeus, o dia a dia continua a ser muito nacional: um empresário alemão pode dominar as normas comunitárias e, ainda assim, não saber o que fazer com uma notificação das Finanças, seja pelos procedimentos, seja pela própria língua. Para um investidor americano ou asiático, habituado a outra escala, a outros ritmos e a prazos que se cumprem, o choque com a nossa realidade e com a nossa mentalidade é uma barreira ainda maior. Menos visível do que a língua, mas, na minha experiência, bem mais difícil de ultrapassar.

O paradoxo é que o primeiro passo nunca foi tão simples como hoje, em teoria, basta a um investidor estrangeiro entrar num site, preencher um formulário e ter a empresa aberta. Mas abrir uma empresa é um pouco como receber as chaves de uma casa vazia. O difícil é pô-la a funcionar. Há empresas que passam meses sem contabilidade organizada, decisões fiscais tomadas no início que mais tarde têm de ser corrigidas com custos, ou que chegam a Portugal à espera de um modelo de contrato que sirva para qualquer função, subestimando a complexidade do sistema.

As plataformas online e a inteligência artificial dão respostas rápidas, mas não antecipam problemas. Na Oporto Accounting, aprendemos que, mais do que rapidez, um investidor procura um único interlocutor: alguém a quem possa ligar, que conheça o que está a construir e com quem possa sentar-se à mesa antes de decidir.

Portugal tem condições para continuar a atrair investimento estrangeiro. Mas não basta convencer as empresas a vir. É preciso que, quando chegam, encontrem quem as ajude a perceber o contexto em que vão operar e a crescer com segurança. É isso que procuramos fazer: estar ao lado de quem escolhe Portugal, não só no dia em que chega, mas ao longo do caminho que decide construir cá.

Pedro Mendes da Cunha, Head of Legal & Partner Oporto Accounting