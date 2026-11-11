Direto Charles causou ventos de 130 km/hora na Madeira e dirige-se para o continente
Previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles levou o Governo a decidir fechar escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos.
Portugal continental está em situação de alerta, entre a meia noite e as 23:59 desta quarta-feira, devido ao previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.
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A gravidade do cenário levou o Governo a decidir fechar escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.
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