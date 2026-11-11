Portugal sobe um lugar para 11.º em índice de desempenho climático

Portugal subiu uma posição e ocupa o 11.º lugar na edição de 2027 do Índice de Desempenho em relação às Alterações Climáticas (CCPI, na sigla em inglês). O relatório, divulgado esta quarta-feira, justifica a subida de Portugal com a queda nas emissões de gases de efeito estufa per capita, que diminuíram 15,1% nos últimos cinco anos, atingindo 4,81 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente per capita em 2025.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

No entanto, o documento elaborado por duas entidades alemãs — a organização não governamental Germanwatch e o instituto de investigação NewClimate Institute — sublinha que as emissões provenientes dos transportes permanecem elevadas em Portugal.

A nota recorda que o Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) revisto em 2024 exige uma redução de 40% das emissões do setor dos transportes até 2030, em relação aos níveis de 2005. Mas o setor representou 35,2% do total das emissões nacionais em 2024, o que equivale a aproximadamente 18,1 milhões de toneladas de CO2 equivalente.

Os especialistas que elaboraram o ranking observam que a adoção de veículos elétricos está a aumentar, mas a eletrificação dos veículos pesados continua limitada devido à falta de incentivos.

O ranking refere também que se Portugal mantém entre os países com melhor desempenho, com classificações elevadas em diversos indicadores individuais, incluindo a utilização de energia. As fontes renováveis representam já uma fatia relativamente elevada do consumo de energia: 32,46% em 2024.

Contudo, os especialistas apontam uma carência de esforços para a eliminação gradual do gás e do petróleo. A continuidade da infraestrutura orientada para o gás pode prolongar a dependência dos combustíveis fósseis, alerta o relatório.

Os especialistas criticam ainda a manutenção dos subsídios e isenções fiscais para os combustíveis fósseis, adotados em resposta à crise energética, bem como a atribuição gratuita de licenças de emissão aos setores industriais intensivos em carbono.

A Dinamarca volta a liderar o ranking, publicado no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP31), realizada em Antália, na Turquia, enquanto a União Europeia (UE) ocupa a 19.ª posição, com um desempenho médio.

Por outro lado, o relatório salienta que a China, o maior emissor do mundo, “tem boas possibilidades de reduzir as suas emissões rapidamente, caso continue a expandir as energias renováveis a um ritmo tão acelerado”.

O autor principal do ranking, Jan Burck, da organização Germanwatch, observou que, embora nenhum país esteja a fazer o suficiente para cumprir o Acordo de Paris, alguns destacam-se pelos seus avanços. Segundo Burck, o novo índice mostra que os esforços destes países os aproximam do nível de ação necessário, ao mesmo tempo que aumenta a distância em relação aos que estão mais atrasados.

Ainda assim, alertou que os atuais esforços coletivos continuam a ser insuficientes para evitar uma alteração climática catastrófica, embora tenha reconhecido um claro potencial de melhoria.