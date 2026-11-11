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Quadrantis não é arguida na Operação Harpia

  • ECO
  • 21:25

A sociedade de capital de risco está a fazer averiguações internas e diz que os projetos investigados terão começado antes da entrada dos atuais acionistas e administradores.

A Quadrantis Capital revela que não foi constituída arguida na investigação à alegada fraude na obtenção de fundos europeus que levou à detenção do gestor Paulo Caetano. Em comunicado, a sociedade diz que colaborou com as autoridades nas diligências de terça-feira, 10 de novembro, e que a administração está a apurar internamente o que aconteceu.

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A Quadrantis apresenta Paulo Caetano no seu site como conselheiro da administração. Na nota, a sociedade diz que a investigação incide sobre a alegada utilização de fundos públicos por empresas ligadas ao gestor e sustenta que os projetos terão começado antes da entrada da atual estrutura acionista e da atual administração. A sociedade garante ainda que a sua atividade e a gestão dos fundos sob a sua responsabilidade decorrem “com toda a normalidade”.

A Operação Harpia investiga 80 operações que receberam cerca de 17,2 milhões de euros de financiamento público ao abrigo do QREN e do Portugal 2020. O Ministério Público anunciou duas detenções e a constituição de 35 arguidos, entre sete pessoas e 28 entidades.

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