Quase 5.500 startups portuguesas empregam 30 mil trabalhadores

O ecossistema de startups portuguesas cresceu 8% este ano, face a 2025, para 5.495, empregando 30 mil trabalhadores em Portugal com um volume de negócios de 3.000 milhões de euros, divulgou a Startup Portugal.

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De acordo com o “Portugal’s Startup Ecosystem 2026: From a Startup Ecosystem to a National Strategy”, desenvolvido pela Startup Portugal em conjunto com a Informa D&B e o apoio da Amazon Web Services, as startups portuguesas têm salários “76% acima da média nacional e representam um volume de negócio de 3.000 milhões de euros (2.995 milhões de euros)”.

O estudo aponta que a internacionalização “mantém-se como uma das características mais relevantes do ecossistema nacional”. As exportações das startups “atingem 1.681 milhões de euros, um crescimento de 7%, e representam já 56% do volume de negócios destas empresas, refletindo o peso dos mercados internacionais na sua atividade”.

Em termos de emprego, “os indicadores mostram a capacidade das startups em gerar postos de trabalho qualificados”, empregando “atualmente cerca de 30.000 trabalhadores, mais 7% face ao ano anterior, com um salário médio mensal de aproximadamente 2.300 euros, 76% acima da média nacional“.

Nas startups reconhecidas ao abrigo da Lei das Startups, “o salário médio sobe para 2.900 euros mensais, um valor 28% acima das restantes startups e 122% superior à média nacional”, segundo o estudo.

“Os números mostram que as startups portuguesas estão a crescer e a ganhar dimensão. Temos mais empresas, mais emprego e mais negócio, mas o dado das scale-ups é particularmente importante: apenas 2% das startups geram 40% da faturação e mais de metade das exportações”, diz o diretor executivo da Startup Portugal, Miguel d’Aguiar. “O próximo passo é conseguirmos que mais empresas façam esse caminho e tenham condições para crescer a partir de Portugal para o mundo”, acrescenta.

Por sua vez, a diretora-geral da Informa D&B, Teresa Cardoso de Menezes, destaca o perfil inovador, exportador e com emprego das startups. “Num contexto em que o crescimento é um dos maiores desafios do tecido empresarial, estas características merecem uma atenção particular, pois indicam-nos um caminho para o crescimento da própria economia do país, alertando-nos para a necessidade de criar condições para que estas empresas se tornem mais robustas e ganhem dimensão”, conclui a responsável.

Mais uma edição da Web Summit arrancou na segunda-feira, em Lisboa, com aquela que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas a terminar na próxima quinta-feira. A primeira Web Summit na capital portuguesa realizou-se em 2016 e o evento está garantido até 2028.