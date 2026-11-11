Banca

Exclusivo Quem é o português que pode ser lançado na corrida ao BCE?premium

Miranda Sarmento surpreendeu os jornalistas ao dizer que Portugal poderia apresentar uma candidatura a um dos lugares que vão ficar vagos no banco central. Pedro Machado pode ser o trunfo na manga

Portugal poderá encontrar uma oportunidade inesperada para colocar um nome na cúpula do Banco Central Europeu (BCE), no que marcaria o regresso de um português a um alto cargo em Frankfurt oito anos após a saída de Vítor Constâncio.

E essa perspetiva, ainda que seja vista como pouco provável em Lisboa, poderá abrir-se já nas próximas semanas, quando for conhecido o sucessor de Christine Lagarde, o espanhol Pablo Hernández de Cos…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários

Quem é o português que pode ser lançado na corrida ao BCE?

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Sarmento admite propor português a lugar no conselho do BCE

Lusa,

Ministro das Finanças avançou que o Governo vai avaliar oportunidade de propor um candidato português a uma das restantes vagas no Conselho Executivo do Banco Central Europeu.