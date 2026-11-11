Quem é o português que pode ser lançado na corrida ao BCE?

Portugal poderá encontrar uma oportunidade inesperada para colocar um nome na cúpula do Banco Central Europeu (BCE), no que marcaria o regresso de um português a um alto cargo em Frankfurt oito anos após a saída de Vítor Constâncio.

E essa perspetiva, ainda que seja vista como pouco provável em Lisboa, poderá abrir-se já nas próximas semanas, quando for conhecido o sucessor de Christine Lagarde, o espanhol Pablo Hernández de Cos…