Exclusivo Quem é o português que pode ser lançado na corrida ao BCE?premium
Miranda Sarmento surpreendeu os jornalistas ao dizer que Portugal poderia apresentar uma candidatura a um dos lugares que vão ficar vagos no banco central. Pedro Machado pode ser o trunfo na manga
Portugal poderá encontrar uma oportunidade inesperada para colocar um nome na cúpula do Banco Central Europeu (BCE), no que marcaria o regresso de um português a um alto cargo em Frankfurt oito anos após a saída de Vítor Constâncio.
E essa perspetiva, ainda que seja vista como pouco provável em Lisboa, poderá abrir-se já nas próximas semanas, quando for conhecido o sucessor de Christine Lagarde, o espanhol Pablo Hernández de Cos…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
Quem é o português que pode ser lançado na corrida ao BCE?
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários