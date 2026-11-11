“Quero fazer isto bem”. Stilwell promete sucessão “ordenada” na EDP e novidades em breve

Miguel Stilwell d’Andrade garantiu esta quarta-feira, em entrevista à Bloomberg TV, que a sua sucessão na liderança da EDP “está em curso” , num processo gerido pelo Conselho Geral e de Supervisão e que será “ordenado“, prometendo novidades nas próximas semanas e meses.

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“É um momento realmente bom para a empresa e parece ser o momento certo para encerrar bem este capítulo e, depois, poder abrir um novo capítulo a partir de abril”, referiu, sobre a saída do cargo de CEO na assembleia geral de abril, noticiada em primeira mão pelo ECO há uma semana.

“Por agora, estou apenas concentrado nisto: quero fazer isto bem, encerrar bem este capítulo no que diz respeito à sucessão“, adiantou. “Há um processo em curso, por isso fiquem atentos às notícias nas próximas semanas ou meses“.

“Mas tenho a certeza de que é um processo muito ordenado, gerido pelo CGS”, vincou Stilwell d’Andrade.

Questionado sobre a escolha poderá ser interna, ou seja, de um gestor dos quadros da energética, respondeu: “Não vou comentar isso, acho que, obviamente, há candidatos fantásticos dentro da empresa e, por isso, vamos ver qual será a decisão“.

Upside nos EUA ainda neste plano

Em relação aos potenciais impactos nas energias renováveis dos resultados de recentes eleições nos Estados Unidos e no Brasil, Miguel Stilwell d’Andrade, começou por recordar que os EUA têm sido um país “fantástico” para o crescimento da EDP e que, apesar da retórica de Donald Trump, a empresa expandiu de forma mais rápida de sempre, com muita procura derivada da inteligência artificial e da construção de centros de dados.

O CEO partilhou que acredita que a Lei Bipartidária Americana sobre Acessibilidade e Emprego de 2026, uma importante proposta legislativa dos EUA destinada a acelerar a concessão de licenças para projetos nos setores da energia e das infraestruturas, irá ser aprovada.

Recordou que a proposta ainda tem de passar no Congresso e depois ser aprovada pelo presidente, mas explicou que já se tem vindo a debater o assunto desde antes das eleições intercalares e que “isto permitiria que todos estes projetos avançassem realmente a um ritmo mais acelerado“.

Poderá a aprovação dessa legislação levar a EDP a alterar os planos de investimento nos EUA? Stilwell recordou que no plano estratégico apresentado há um ano, 60% dos investimentos em energias renováveis já se destinam aos EUA.

Adiantou, no entanto, que “obviamente, estamos sempre a procurar formas de aumentar ainda mais essa percentagem, porque penso que estamos a ver oportunidades fantásticas nesse mercado“.

“Temos tudo definido até 2028, mas podemos vir a ver algum upside aí e o que estamos a fazer agora é começar a trabalhar no plano de negócios para o período pós-2028″, adiantou.

Brasil: olhar além dos ciclos eleitorais

Em relação ao Brasil, onde Lula renovou o mandato presidencial na segunda volta em outubro, o CEO da EDP disse que “é um país fantástico em termos de dimensão e de oportunidades de crescimento“, onde a empresa está presente há 30 anos.

“Existem grandes necessidades, por exemplo, nas áreas da distribuição e transmissão de energia, e um sistema regulatório muito sofisticado — na verdade, um dos mais sofisticados do mundo”, vincou.

“A grande questão em torno do Brasil é, normalmente, o câmbio e as taxas de juro macroeconómicas, porque o setor em si é muito, muito estável, pelo menos no setor da energia e por isso continuamos a ver boas oportunidades a longo prazo no Brasil, mas precisamos de ter uma visão a muito longo prazo.

“Temos, portanto, de superar alguns destes ciclos, quando o Lula é eleito, o mercado desaba, sim e depois, de repente, volta a subir, como se nada tivesse acontecido“, acrescentou. “Por isso, acho que é realmente preciso olhar para além destes ciclos, porque, enquanto país, o Brasil tem um enorme potencial”.