Região de Leiria prepara-se para novo embate enquanto (ainda) recupera da Kristinpremium
"Portugal tem de estar mentalmente preparado", diz o presidente da Câmara de Leiria. Na região ainda há locais sem internet, estradas intransitáveis e empresas a reerguer infraestruturas.
"Na nossa região, estamos mais preparados para este tipo de fenómenos". Pedro Pimpão, presidente do município de Pombal, um dos mais afetados a 28 de janeiro pela tempestade Kristin, destaca a "aprendizagem" da região de Leiria naquele dia ainda bem presente na memória de centenas de milhares de pessoas.
Nas ações preparadas para receber a depressão Charles, o também presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) destaca a "atitude preventiva" que as norteia, incluindo o encerramento de serviços municipais e…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
Região de Leiria prepara-se para novo embate enquanto (ainda) recupera da Kristin
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários