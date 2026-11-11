Região de Leiria prepara-se para novo embate enquanto (ainda) recupera da Kristin

"Na nossa região, estamos mais preparados para este tipo de fenómenos". Pedro Pimpão, presidente do município de Pombal, um dos mais afetados a 28 de janeiro pela tempestade Kristin, destaca a "aprendizagem" da região de Leiria naquele dia ainda bem presente na memória de centenas de milhares de pessoas.

Nas ações preparadas para receber a depressão Charles, o também presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) destaca a "atitude preventiva" que as norteia, incluindo o encerramento de serviços municipais e…