Republicanos rejeitam resolução de destituição do secretário da Defesa
Decisão atual, tomada por 211 votos contra 204, apenas pode ter adiado o processo de destituição, uma vez que os Democratas vão assumir o controlo do Senado e da Câmara dos Representantes em janeiro.
A maioria republicana na Câmara dos Representantes rejeitou na terça-feira uma resolução que visava abrir um processo de destituição do secretário da Defesa, Pete Hegseth.
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Mas a decisão atual, tomada por 211 votos contra 204, apenas pode ter adiado o processo de destituição, uma vez que os Democratas vão assumir o controlo do Senado e da Câmara dos Representantes em janeiro.
A situação ocorre quando os Republicanos se confrontam com a perda das eleições, o que vários atribuem à guerra ao Irão e à subsequente subida dos preços, em particular dos combustíveis.
Mas depois de Donald Trump ter manifestado um forte apoio a Hegseth, os congressistas Republicanos rejeitaram a intenção de destituição liderada pelo Republicano Thomas Massie, eleito pelo Estado do Kentucky, e apoiada pelos Democratas.
Logo após a votação, Trump congratulou-se com a decisão, na sua rede social, e classificou Hegseth como “um grande patriota”.
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