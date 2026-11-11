Saab reforça parceria com Vangest da Marinha Grande para os Gripen

A portuguesa Vangest vai produzir “oito componentes complexos” para os caças Gripen E/F da Saab a partir da Marinha Grande. A parceria estende a atual colaboração entre as duas empresas e expande a rede internacional de fabrico da Saab para fortalecer a capacidade de produção dos caças. A empresa sueca é uma das que está a concorrer à substituição dos F-16 da Força Aérea.

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“Aumentar a produção do Gripen exige parcerias industriais fortes. Com a Vangest, estamos a expandir a nossa rede de fabrico e a reforçar a capacidade de produção, ao mesmo tempo que damos à indústria portuguesa um papel concreto no programa Gripen”, afirma Johan Segertoft, responsável pela unidade de negócio Gripen da Saab, citado em comunicado.

A parceria entre a empresa sueca e a Vangest já era conhecida desde abril. A empresa da Marinha Grande tinha sido uma das identificadas pela Saab no âmbito da sua prospeção das companhias portuguesas com as quais poderia colaborar em termos de produção e entrada na cadeia de fornecimento dos caças Gripen.

A Critical Software (com o simulador de treino dos pilotos powered by IA), o Thyssenkrupp em Portugal, a Kristaltek — fornecedor de serviços de mecânica de precisão, metalomecânica, metalurgia — e a OGMA (controlada pela Embraer com quem a Saab tem uma parceria para a produção dos Gripen no Brasil) são outras das empresas com as quais a Saab já está a trabalhar para os caças ou prestes a fechar contrato, adiantou em abril Daniel Boestad, vice-presidente da unidade de negócio dos caças Gripen da Saab.

“A Saab é um parceiro estratégico para a Vangest Aerospace, e esta colaboração reafirma o nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria aeroespacial de Portugal. Ao combinar a nossa experiência de fabrico com os programas internacionais da Saab, estamos a construir as capacidades e o talento que vão moldar o setor em Portugal nos próximos anos”, afirma Rune Bakke, CEO e membro do conselho de administração da Vangest, citado em comunicado.

O que vai produzir?

A cooperação “centra-se inicialmente na industrialização de oito componentes complexos para os caças Gripen E/F”, refere a Saab em comunicado, sem mais detalhe. Apontando que a “parceria faz parte do trabalho da Saab para expandir a sua rede internacional de fabrico e fortalecer a capacidade de produção do Gripen E/F.”

“Prevê-se que a cooperação entre a Saab e a Vangest crie novos postos de trabalho qualificados na Marinha Grande e na região envolvente, contribuindo para o desenvolvimento da indústria aeroespacial local. Com as capacidades avançadas de fabrico e a experiência da Vangest, esta parceria oferece também um potencial significativo para posterior expansão nos próximos anos”, referem ainda em comunicado.

A Vangest serve os setores da medicina, aeroespacial e industrial avançado, estando apostado no desenvolvimento do segmento aeroespacial, área dentro do grupo liderada a partir de Portugal.

O grupo tem um complexo industrial na Marinha Grande tem 43 mil metros quadrados de área, dos quais 25 mil de área de produção, espalhados por um total de oito pavilhões, dois dedicados ao setor do aeroespacial, que absorve 70 pessoas dos 350 trabalhadores. Daqui já saem peças para a OGMA e, mais recentemente, para os caças Gripen — nome inspirado nos míticos grifos — da Saab.

O reforço da parceria com a empresa nacional surge num momento em que se aguarda a abertura do processo de renovação dos F-16 da Força Aérea. Lockheed Martin (F-35), consórcio Eurofighter (Typhon), Dassault Aviation (Rafale) e a Saab, com os Gripen são as companhias que já posicionaram na corrida a um negócio que poderá rondar os cinco mil milhões de euros.

As empresas têm vindo a acenar com parcerias com a indústria portuguesa no âmbito deste processo. “Uma futura seleção do Gripen E/F por parte de Portugal ofereceria mais oportunidades para aprofundar esta cooperação, apoiando o desenvolvimento da indústria aeroespacial e de defesa de Portugal e reforçando o seu papel no panorama industrial de defesa europeu”, lembra a Saab, em comunicado.