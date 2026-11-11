Secretário de Estado Hélder Reis nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contas

Secretário de Estado Hélder Reis nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contaspremium
“Quando deixar funções para as quais foi nomeado", de secretário de Estado, "tomará posse como juiz conselheiro”, disse ao ECO fonte oficial do Ministério da Economia.
O secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, foi nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contas, no entanto, não vai assumir funções para já, apurou o ECO, mantendo-se assim em funções no Governo.
A presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, nomeou Hélder Reis como juiz conselheiro do quadro do Tribunal de Contas, com efeitos a partir de 12 de novembro, ou seja, quinta-feira,…
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