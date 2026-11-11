Política

Secretário de Estado Hélder Reis nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contaspremium

“Quando deixar funções para as quais foi nomeado", de secretário de Estado, "tomará posse como  juiz conselheiro”, disse ao ECO fonte oficial do Ministério da Economia.

O secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, foi nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contas, no entanto, não vai assumir funções para já, apurou o ECO, mantendo-se assim em funções no Governo.

A presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, nomeou Hélder Reis como juiz conselheiro do quadro do Tribunal de Contas, com efeitos a partir de 12 de novembro, ou seja, quinta-feira,…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários

Secretário de Estado Hélder Reis nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contas

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Azores Airlines reduz prejuízo em 32% até setembro

Lusa,

A Azores Airlines diminuiu em cerca de um milhão os gastos com pessoal e aumentou o fornecimento de serviços externos em oito milhões de euros (para 178,1 milhões) e as vendas em 4,3 milhões de euros.