Secretário de Estado Hélder Reis nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contas

O secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, foi nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contas, no entanto, não vai assumir funções para já, apurou o ECO, mantendo-se assim em funções no Governo.

A presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, nomeou Hélder Reis como juiz conselheiro do quadro do Tribunal de Contas, com efeitos a partir de 12 de novembro, ou seja, quinta-feira,…