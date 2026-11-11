Se sofrer um sinistro, documente tudo e participe-o em oito dias

Se sofrer danos em casa ou no automóvel devido de fenómenos meteorológicos adversos como as tempestades Bruna e Charles, deve comunicar o sinistro à seguradora no prazo fixado no contrato, sendo que o limite legal é de oito dias. Reunir provas dos prejuízos e entregar toda a documentação necessária são ajudará a receber a indemnização com maior rapidez, alertam Leonor Futscher de Deus e Cátia Lopes Major, advogadas especialistas em seguros, e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

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O prazo é o mais importante

“O prazo mais importante a ter em consideração é o prazo para a participação do sinistro”, afirmam as advogadas especialistas em seguros Leonor Futscher de Deus e Cátia Lopes Major. A lei prevê oito dias para o segurado comunicar o sinistro ao segurador, a não ser que o contrato estabeleça outro prazo.

No entanto, em situações de calamidade como foi o caso da tempestade Kristin, esse período pode ser alargado.

Já a ASF sublinha que, quem não consiga cumprir o prazo por estar “comprovadamente impedido de o fazer”, não pode perder nem ver reduzida a cobertura do contrato.

Documente tudo

A participação deve conter todas as informações relevantes para a análise do sinistro e a avaliação dos prejuízos.

A ASF recomenda que o segurado conserve todos os elementos de prova que consiga recolher, como fotografias, vídeos e faturas. Estes materiais permitem identificar os danos e sustentar o respetivo valor da indemnização.

Na prática, os documentos mais frequentemente necessários são:

fotografias que documentem os danos;

orçamentos de reparação;

caderneta predial, no caso de danos nas habitações;

IBAN, para o pagamento da indemnização.

Número da apólice e dados do segurado (nome completo, NIF, morada e contatos).

Para evitar surpresas indesejáveis, deve analisar as coberturas da apólice, visto que nem o seguro multirriscos habitação nem o seguro automóvel integram obrigatoriamente coberturas para “fenómenos da natureza” ou tempestades nas suas vertentes base, sendo por isso indispensável ler com atenção o contrato para identificar garantias, exclusões e eventuais coberturas complementares.

O que a seguradora terá de fazer

Depois da participação, cabe ao segurador investigar o sinistro, avaliar os danos e pagar as indemnizações devidas, de forma rápida, explica a ASF. A indemnização só pode ser paga, ou a reparação ou reconstrução autorizada, depois de concluídas a investigação e a avaliação dos danos pelos peritos.

Quando a seguradora tiver todos os elementos necessários, o seguro tem 30 dias para pagar. De acordo com a ASF, a indemnização é feita em dinheiro se for impossível ou demasiado caro reparar os bens. Se for possível substituí-los, repô-los, repará-los ou reconstruí-los, o segurado deve colaborar com a seguradora.

Recomendações da ASF às seguradoras

Já em 2024, a ASF tinha emitido recomendações para eventos extremos relacionados com riscos climáticos, tanto na gestão de riscos pelas seguradoras, como nos procedimentos centrados no consumidor. Entre elas estão a disponibilização imediata de linhas de atendimento e de meios dedicados à regularização de sinistros e a ativação de planos especiais de atuação pelas equipas de peritagem. Assim, com o embate da tempestade Charles a ser esperado pelo país, são várias as seguradoras que, em antecipação, já tomaram medidas especiais.