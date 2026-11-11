Sócios aprovam encerramento da Weil Gotshal. Fuga de advogados ditou fim de gigante da advocacia norte-americana

A Weil, Gotshal & Manges vai mesmo fechar portas. Os sócios da sociedade de advogados norte-americana aprovaram, com 97% dos votos favoráveis, o plano de dissolução da firma, formalizando a decisão anunciada pela administração no final de outubro. A votação encerra quase 95 anos de história de uma das mais prestigiadas sociedades de advogados dos Estados Unidos, que chegou a ter cerca de 1.200 advogados e receitas anuais superiores a dois mil milhões de dólares.

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Fundada em Nova Iorque, em 1931, a Weil construiu uma reputação internacional nas áreas do direito empresarial, das fusões e aquisições, do private equity e, sobretudo, da insolvência e reestruturação de empresas. Ao longo de décadas, participou em alguns dos processos mais marcantes da história empresarial norte-americana, incluindo as insolvências da Enron e do Lehman Brothers e a reestruturação da General Motors.

A decisão surge depois de vários meses de instabilidade interna, marcados pela saída de dezenas de sócios para sociedades concorrentes, pelo fracasso das negociações para uma eventual fusão com a Willkie Farr & Gallagher e por uma crise na sucessão da liderança. Como o ECO já noticiou, a administração tinha recomendado a dissolução depois de falhar as tentativas de encontrar uma solução que permitisse manter a sociedade em funcionamento.

O encerramento será agora conduzido por uma comissão de três elementos: Robert Carangelo, diretor jurídico da Weil, Paul Wessel, responsável pelo departamento fiscal, e Patricia Ferrari, administradora independente. Barry Wolf, que liderava a sociedade, será consultor especial da comissão. A equipa contará ainda com James Mesterharm, da consultora AlixPartners, e Ben Schrag, da C Street Advisory Group, como responsáveis conjuntos pela reestruturação. A sociedade Davis Polk prestará assessoria jurídica ao processo de dissolução.

Segundo o Financial Times, as funções dos sócios deverão cessar a 1 de janeiro de 2027. Até lá, a prioridade passa por cobrar honorários ainda em dívida pelos serviços prestados aos clientes, pagar aos fornecedores e resolver os compromissos financeiros associados aos escritórios, incluindo o arrendamento da sede em Nova Iorque, situada em frente ao Central Park.

A Weil não tem dívida, mas o encerramento de uma estrutura desta dimensão implica a resolução de contratos e obrigações que não desaparecem com a decisão de fechar a sociedade. A administração terá também de assegurar a transição dos processos e dos clientes para os advogados que vão continuar a exercer noutras firmas.

Uma fuga de talento que se tornou irreversível

A queda da Weil foi precipitada pela saída de alguns dos seus principais sócios, muitos deles com carteiras de clientes relevantes e capacidade para gerar receitas significativas. Um dos movimentos mais importantes foi o de Michael Aiello, responsável pela área de direito societário, que anunciou em setembro a transferência para a Cravath, Swaine & Moore, acompanhado por outros advogados.

Seguiram-se outras saídas para sociedades como a Paul Weiss, a Simpson Thacher & Bartlett e a Sullivan & Cromwell. A perda de profissionais em áreas estratégicas, nomeadamente nas operações societárias e no private equity, agravou a incerteza sobre a capacidade da firma para continuar a competir com os grandes escritórios norte-americanos.

Também a sucessão na liderança acabou por contribuir para a crise. Ramona Nee, que tinha sido escolhida para substituir Barry Wolf a partir de janeiro de 2027, decidiu não assumir o cargo. A advogada vai agora integrar a Kirkland & Ellis, levando consigo uma equipa alargada de profissionais da área de private equity.

A dimensão da fuga de talento tornou-se particularmente evidente depois de a administração ter anunciado o plano de encerramento. Os advogados que ainda permaneciam na Weil começaram a procurar colocação noutras sociedades, enquanto os escritórios concorrentes aproveitaram a oportunidade para recrutar equipas inteiras.