Teerão ameaça bases dos EUA na Europa usadas para atacar República Islâmica

O Irão ameaçou esta quarta-feira visar bases norte-americanas na Europa, incluindo zonas remotas como ilhas, caso sejam utilizadas para lançar ataques contra a República Islâmica.

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“Se as aeronaves norte-americanas levantarem voo de uma base militar dos Estados Unidos, mesmo que localizada num país europeu ou noutra região remota, para bombardear o Irão, atacaremos essas bases”, declarou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão.

Em entrevista transmitida esta quarta-feira pelo canal libanês al-Mayadeen, Mohsen Rezaei disse que a resposta do Irão a novos ataques dos Estados Unidos (EUA) “teria como alvo as instalações militares americanas mais remotas”, incluindo aquelas que ainda não foram visadas.

“Poderíamos até atacar algumas ilhas que consideram fora do alcance dos nossos mísseis”, acrescentou Mohsen Rezaei durante a entrevista, que decorreu em Teerão, sem mencionar nenhuma região específica.

No passado dia 4 de novembro, um deputado iraniano já tinha avisado que se os Estados Unidos atacarem o Irão a partir da Europa, as suas bases no continente vão ser atacadas.

“Se a América usar as suas bases na Europa, incluindo as na Itália e na Alemanha, os mísseis iranianos serão disparados para a Europa“, afirmou Ahmad Bakhshayesh Ardestani, membro da comissão de Segurança do parlamento iraniano, em entrevista ao canal Euronews.

A utilização da Base nas Lajes, nos Açores, durante a ofensiva dos Estados Unidos contra o Irão suscitou críticas da oposição em Portugal, embora o primeiro-ministro, Luís Montenegro, argumente que foram cumpridas todas as regras jurídicas.

No entanto, o Ministério Público abriu no início de outubro um inquérito para apurar a legalidade da utilização das Lajes, na sequência de uma queixa do Bloco de Esquerda, que considera tratar-se de uma “grosseira violação do direito internacional”.

Mais de oito meses após o início da guerra, os esforços diplomáticos para pôr fim às hostilidades continuam mas sem progressos visíveis.

Teerão exige que Washington descongele os seus ativos no estrangeiro e suspenda as sanções, bem como o bloqueio naval à República Islâmica, em troca da reabertura do estratégico estreito de Ormuz à navegação comercial, que está sob ameaça militar desde o início do conflito.

Estas exigências foram rejeitadas pelos Estados Unidos, que insiste que o programa nuclear iraniano não pode resultar na obtenção de uma bomba atómica.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afastou na terça-feira uma nova grande operação militar contra o Irão, fazendo eco de declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que considerou “improvável” retomar os ataques.