Tempestade. Mapfre ativa plano de contingência mas ainda não sente impacto de sinistros
Equipas de apoio, peritagem e reparação foram reforçadas pela seguradora devido à depressão Charles, mas até ao momento a empresa ainda não registou um volume significativo de sinistros.
A seguradora Mapfre ativou o seu plano de contingência e reforçou as equipas de atendimento, peritagem e reparação para dar resposta a eventuais estragos provocados pela depressão Charles, que irá atingir Portugal Continental esta quarta-feira. A medida surge no seguimento do agravamento das condições meteorológicas em Portugal e da situação de alerta decretada pelo Governo de Luís Montenegro.
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A seguradora mobilizou o seu dispositivo de prevenção na terça-feira, no entanto, até ao momento, ainda não registou um volume significativo de sinistros relacionados com as tempestades.
Em comunicado, a diretora técnica-operações da empresa, Carla Quinteiro, explicou que a seguradora está “a acompanhar permanentemente a evolução da situação e as ocorrências registadas” e que “estamos preparados para apoiar rapidamente os nossos clientes sempre que necessário”.
Como medida preventiva, os clientes da seguradora nas zonas de risco receberam avisos por SMS e e-mail com recomendações de segurança e os procedimentos de assistência a adotar. A empresa aconselha ainda a população a acompanhar as orientações das autoridades e disponibilizou a linha de apoio 210 739 283 para a participação de ocorrências.
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