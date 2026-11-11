Ucranianos e russos retomam negociações em Abu Dhabi
Trata-se de uma nova tentativa de relançar os esforços diplomáticos destinados a pôr fim à guerra que a Rússia iniciou em fevereiro de 2022, quando invadiu o país vizinho.
As negociações entre as delegações da Ucrânia e da Rússia, com a mediação dos Estados Unidos, reiniciaram-se hoje em Abu Dhabi, anunciou o chefe da delegação ucraniana.
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Trata-se de uma nova tentativa de relançar os esforços diplomáticos destinados a pôr fim à guerra que a Rússia iniciou em fevereiro de 2022, quando invadiu o país vizinho.
“Iniciámos o segundo dia de negociações”, escreveu Rustem Umerov nas redes sociais, precisando que o dia começava “primeiro com um encontro trilateral com os Estados Unidos e a Rússia”.
“Em seguida, realizaremos uma reunião separada com os nossos parceiros europeus”, acrescentou o chefe da delegação ucraniana, citado pela agência francesa AFP.
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