Ucranianos e russos retomam negociações em Abu Dhabi

As negociações entre as delegações da Ucrânia e da Rússia, com a mediação dos Estados Unidos, reiniciaram-se hoje em Abu Dhabi, anunciou o chefe da delegação ucraniana.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Trata-se de uma nova tentativa de relançar os esforços diplomáticos destinados a pôr fim à guerra que a Rússia iniciou em fevereiro de 2022, quando invadiu o país vizinho.

“Iniciámos o segundo dia de negociações”, escreveu Rustem Umerov nas redes sociais, precisando que o dia começava “primeiro com um encontro trilateral com os Estados Unidos e a Rússia”.

“Em seguida, realizaremos uma reunião separada com os nossos parceiros europeus”, acrescentou o chefe da delegação ucraniana, citado pela agência francesa AFP.