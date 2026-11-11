Viana do Castelo investe 3,6 milhões em futuro centro de inovação na economia do mar
A autarquia de Viana do Castelo vai lançar o concurso público, com um preço base de 3,6 milhões, para a construção do centro de investigação em tecnologias oceânicas.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai investir 3,66 milhões de euros na construção do Sustemare – Centro de Tecnologia e Inovação em Energias e Tecnologias Oceânicas, que será criado no campus da Praia Norte da Universidade Politécnica. O concurso público foi aprovado na reunião desta terça-feira do executivo municipal.
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A empreitada tem um prazo de execução de um ano e resulta de uma parceria entre o município, a Universidade Politécnica de Viana do Castelo (UNIPVC) e a associação Sustemare, ao abrigo de um protocolo de cooperação para a candidatura ao programa Norte 2030.
A autarquia prevê investir um total de 3,9 milhões de euros, valor que engloba, para lá da construção, também a fiscalização da obra. Já à universidade compete assegurar o projeto de arquitetura e especialidades no valor de 123 mil euros, enquanto a associação Sustemare ficou responsável pelo investimento de cerca de um milhão de euros em equipamentos e a revisão do projeto.
O futuro centro ficará instalado nos terrenos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão da UNIPVC, e vai integrar laboratórios, salas, gabinetes e espaços de trabalho em open space, destinados à investigação e desenvolvimento nas áreas das energias e tecnologias oceânicas.
O protocolo prevê ainda a constituição pela universidade, a favor do município, de um direito de superfície sobre o terreno por 30 anos, destinado exclusivamente à instalação e funcionamento do centro.
Concluída a construção, a gestão do edifício será entregue à Sustemare, que ficará responsável pela manutenção e pelos encargos correntes de funcionamento.
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