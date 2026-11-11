Visit Azores rejeita ter quebrado qualquer contrato com a Ryanair

A administração da associação Visit Azores, responsável pela promoção do turismo nos Açores, rejeitou esta quarta-feira ter quebrado qualquer contrato com a Ryanair e acusou a companhia aérea de incoerência nas justificações para ter deixado de voar para a região.

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“Não corresponde à verdade a afirmação de que a Visit Azores tenha quebrado qualquer contrato com a Ryanair”, afirmou o conselho de administração da associação, em comunicado.

A companhia aérea de baixo custo, que voava para os Açores desde 2015, abandonou a rota no final de março, justificando a decisão com as taxas aeroportuárias e a tributação ambiental europeia.

Na terça-feira, à margem da inauguração de um novo hangar de manutenção no aeroporto do Porto, o presidente executivo (CEO) da Ryanair, Eddie Wilson, disse que nos Açores “o problema foi que romperam o contrato”, acrescentando que a companhia “não faz negócios com quem quebra contratos”.

“Se for possível encontrar pessoas de confiança nos Açores — pessoas que não rompam contratos — ficaria muito satisfeito em conversar com elas”, adiantou, quando questionado sobre um eventual regresso.

Em reação, a Visit Azores alegou que o contrato de promoção referido “foi celebrado durante mandatos anteriores” ao atual conselho de administração, acrescentando que “a sua execução ficou condicionada pela posterior decisão da própria Ryanair de abandonar a operação nos Açores, não tendo, consequentemente, produzido os efeitos inicialmente previstos”.

A associação acrescentou que as declarações do presidente executivo da Ryanair “não são coerentes com os fundamentos anteriormente apresentados publicamente pela própria companhia” e procuram atribuir à associação “responsabilidades por matérias que não dependem” dela.

“Quando anunciou a decisão de cessar as suas operações nos Açores, foi a própria Ryanair que justificou publicamente essa decisão com o aumento das taxas aeroportuárias cobradas pela ANA/VINCI, com o agravamento das taxas de navegação aérea e com os encargos ambientais decorrentes da regulamentação europeia. Nenhuma destas taxas é definida pela Região Autónoma dos Açores ou pela Visit Azores, nem se encontra na esfera das suas competências”, assinalou.

A administração da Visit Azores sublinhou, ainda assim, que se mantém, “como sempre, inteiramente disponível para dialogar com a Ryanair e com qualquer outra companhia aérea interessada em operar nos Açores, num quadro de seriedade, confiança mútua, respeito pelas obrigações assumidas e cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis”.

“O atual conselho de administração da Visit Azores reafirma que a sua atuação se rege por princípios de rigor, transparência, responsabilidade e cumprimento dos compromissos assumidos, essenciais à construção e manutenção de relações sólidas e de confiança com todos os seus parceiros”, vincou.