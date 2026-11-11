Web Summit garante reabertura quinta-feira com “dia mais preenchido de sempre”
Paddy Cosgrave anunciou que a cimeira tecnológica volta a abrir portas para o último dia, esta quinta-feira, depois da interrupção dos trabalhos devido à passagem da depressão Charles.
É oficial. A organização da Web Summit confirmou que a cimeira tecnológica vai reabrir esta quinta-feira para o último dia do evento.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O anúncio foi feito pelo próprio fundador e CEO da conferência, Paddy Cosgrave. O irlandês escreveu esta manhã na rede social X que a Web Summit está “oficialmente de volta” e que esta será “a quinta-feira mais preenchida de sempre, com mais oradores e encontros do que nunca — incluindo muitos dos que foram reagendados devido ao cancelamento de quarta-feira”.
Tweet from @paddycosgrave
Paddy Cosgrave acrescentou ainda que os participantes devem consultar o programa ao longo de esta quarta-feira, uma vez que poderão ser anunciadas novas atualizações.
Ao final do dia desta terça-feira a organização do evento, que decorre no Meo Arena, em Lisboa, anunciou que iria seguir as recomendações do Governo e das autoridades perante o mau tempo que está a afetar o país esta quarta-feira, decidindo encerrar a Web Summit durante este dia.
O distrito de Lisboa está entre os que se encontram sob aviso vermelho devido à previsão de vento forte e chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As condições meteorológicas adversas estão associadas à passagem da depressão Charles pelo país, que atingiu a Madeira na última madrugada e chega ao continente ao final da manhã desta quarta-feira.
A cimeira tecnológica, que reúne em Lisboa cerca de 70 mil visitantes de 160 países, retoma assim a atividade esta quinta-feira, para o último dia do evento.
(Notícia atualizada às 12h06)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Web Summit garante reabertura quinta-feira com “dia mais preenchido de sempre”
{{ noCommentsLabel }}