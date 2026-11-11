Web Summit garante reabertura quinta-feira com “dia mais preenchido de sempre”

É oficial. A organização da Web Summit confirmou que a cimeira tecnológica vai reabrir esta quinta-feira para o último dia do evento.

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O anúncio foi feito pelo próprio fundador e CEO da conferência, Paddy Cosgrave. O irlandês escreveu esta manhã na rede social X que a Web Summit está “oficialmente de volta” e que esta será “a quinta-feira mais preenchida de sempre, com mais oradores e encontros do que nunca — incluindo muitos dos que foram reagendados devido ao cancelamento de quarta-feira”.

Paddy Cosgrave acrescentou ainda que os participantes devem consultar o programa ao longo de esta quarta-feira, uma vez que poderão ser anunciadas novas atualizações.

Ao final do dia desta terça-feira a organização do evento, que decorre no Meo Arena, em Lisboa, anunciou que iria seguir as recomendações do Governo e das autoridades perante o mau tempo que está a afetar o país esta quarta-feira, decidindo encerrar a Web Summit durante este dia.

O distrito de Lisboa está entre os que se encontram sob aviso vermelho devido à previsão de vento forte e chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As condições meteorológicas adversas estão associadas à passagem da depressão Charles pelo país, que atingiu a Madeira na última madrugada e chega ao continente ao final da manhã desta quarta-feira.

A cimeira tecnológica, que reúne em Lisboa cerca de 70 mil visitantes de 160 países, retoma assim a atividade esta quinta-feira, para o último dia do evento.

(Notícia atualizada às 12h06)