Zelensky insiste em garantias de segurança e não abdica do Donbass

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, manifestou esta quarta-feira ceticismo sobre as conversações do Presidente russo, Vladimir Putin, com os enviados norte-americanos e insistiu na obtenção de garantias de segurança e da soberania sobre a região do Donbass.

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Em declarações em Dublin junto do primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, Zelensky afirmou que os Estados Unidos terão de regressar com “propostas concretas” após os seus contactos previstos para quinta-feira com o Kremlin, embora duvide que Putin esteja disposto a facilitar quaisquer progressos.

Zelensky afastou a possibilidade de negociar a retirada militar do Donbass, região no leste da Ucrânia parcialmente ocupada pela Rússia, e observou que o resultado das conversações dependerá em grande parte da vontade dos Estados Unidos em pressionar Putin.

“Precisamos de sinais positivos dos Estados Unidos”, observou o líder ucraniano, reiterando a sua exigência de garantias de segurança que previnam uma nova agressão russa, um tema que disse ainda aguardar uma resposta quer de Moscovo quer de Washington.

Apesar do ceticismo sobre os contactos dos enviados norte-americanos com o líder do Kremlin, o Presidente da Ucrânia considerou positivo que as negociações não estejam paradas e espera que “haja resultados este ano e no próximo”.

No final de dois dias de reuniões em Abu Dhabi entre representantes russos, ucranianos e os enviados da Casa Branca Jared Kushner e Steve Witkoff, Zelensky insistiu ainda na capital irlandesa que a Europa deve participar “em igualdade de circunstâncias” nas conversações de paz.

“Esta guerra está a acontecer na Ucrânia, e terminá-la sem a participação da Europa seria injusto e impossível”, declarou o Presidente ucraniano, que agradeceu à Irlanda os pacotes de ajuda prestados por Dublin e a disponibilidade para continuar a apoiar Kiev.

O primeiro-ministro irlandês comentou igualmente que “deve haver vozes europeias na mesa das negociações” e indicou que as conversações realizadas em Abu Dhabi seriam também discutidas durante a reunião da Comunidade Política Europeia agendada para quinta-feira em Dublin.

Micheál Martin defendeu que o futuro da Ucrânia está “dentro da União Europeia” e indicou que a Irlanda vai prestar todo o apoio logístico para a reunião que Zelensky vai realizar na quinta-feira com Witkoff e Kushner, que seguem para Dublin após a reunião com Putin.

Após dois dias de reuniões em Abu Dhabi, foi anunciada “uma ampla de prisioneiros”, como lhe chamou o chefe dos negociadores russos, Vladimir Medinsky, e descrita por Jared Kushner como a “maior libertação humanitária de prisioneiros”, mas cujos pormenores ficaram por revelar.

Volodymyr Zelensky disse em Dublin que aguardava mais detalhes da equipa norte-americana, mas disse que contava que Moscovo concordasse com a libertação humanitária de até 1.200 prisioneiros.

A ausência dos europeus das negociações mediadas pelos Estados Unidos foi motivo de um comentário em tom jocoso do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, que disse que estavam “por lá” num hotel de Abu Dhabi.

O chefe da delegação russa afirmou esta quarta-feira “não compreender muito bem” o papel dos europeus, referindo que Moscovo não recebeu qualquer proposta concreta, “pelo que é bastante complicado saber o que discutir”.

A Rússia fez depender as negociações sobre a guerra que iniciou contra a Ucrânia há quase cinco anos da definição de uma nova arquitetura de segurança na Europa, ideia que tem merecido o apoio do Presidente norte-americano, Donald Trump.

O chefe da delegação ucraniana em Abu Dhabi, Rustem Umerov, disse pelo seu lado que continua a haver “diferenças significativas” nas posições de Kiev e Moscovo.

As negociações entre Kiev e Moscovo foram reatadas depois de mais de oito meses de paralisia, devido à transferência do foco de Washington para a guerra desencadeada em conjunto com Israel em 28 de fevereiro contra o Irão.

Nas rondas anteriores, Rússia e Ucrânia não conseguiram progressos nas questões de fundo relacionadas sobretudo com o futuro das regiões ocupadas pelas forças de Moscovo e com as garantias de segurança a Kiev.