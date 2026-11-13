À boleia das joias, Richemont aumenta vendas em 16%

O grupo Richemont, dono da Cartier e outras insígnias de joias, registou vendas de 12,3 mil milhões de euros no terceiro trimestre, com crescimento em todas as regiões, à exceção do Médio Oriente e África, de acordo com um comunicado da empresa divulgado esta sexta-feira.

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“Estes resultados refletem a força da nossa estratégia de longo prazo e demonstram a atratividade duradoura e a relevância do posicionamento das nossas Maisons”, afirmou Johann Rupert, chairman da Richemont, citado no comunicado.

Segundo a Richemont, as vendas atingiram 12.282 milhões de euros nos seis meses até 30 de setembro, mais 16% do que no período homólogo, a taxas de câmbio efetivas e 17% a taxas constantes. O lucro bruto cresceu 18%, para 8.165 milhões de euros, e o lucro do período subiu 39%, para 2 528 milhões.

O lucro operacional aumentou 33%, para 3 129 milhões de euros, e a margem operacional passou de 22,2% para 25,5%. Este resultado inclui 229 milhões de euros em efeitos pontuais positivos relacionados com tarifas. Sem essa contribuição, o lucro operacional foi de cerca de 2,9 mil milhões de euros e a margem fixou-se em 23,6%.

As maisons de joalharia, que incluem Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati e Vhernier, registaram vendas de 9.146 milhões de euros, mais 19% a taxas constantes, e um resultado operacional de 3.229 milhões. A Richemont destacou a procura por coleções como Love e Panthère, da Cartier, Alhambra, da Van Cleef & Arpels, e Opera Tulle, da Buccellati.

No que diz respeito aos fabricantes de relógios, as vendas cresceram 10% a taxas constantes, para 1.706 milhões, com destaque para Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre e A. Lange & Söhne.

Na área reservada para os outros negócios, que inclui marcas de moda e acessórios e a Watchfinder, para compra e venda de relógios em segunda mão, as vendas avançaram 9%, para 1.430 milhões de euros, embora a área tenha registado um prejuízo operacional de 12 milhões. Ainda assim, a Richemont assinalou o crescimento de dois dígitos da Alaïa e da Peter Millar, bem como a melhoria da Montblanc.

Por regiões, esta é a distribuição das vendas:

Ásia-Pacífico foi o maior mercado, com vendas de 4.014 milhões de euros, mais 17% a taxas efetivas.

Nas Américas, as vendas da Richemont cresceram 23%, para 3.206 milhões.

No Japão, avançaram 18%, para 1.216 milhões, ou 30% a taxas constantes.

Na Europa, subiram 12%, para 2.901 milhões.

No Médio Oriente e África recuaram 2%, para 945 milhões, num período em que a redução do turismo afetou sobretudo os Emirados Árabes Unidos.

No conjunto, as vendas cresceram 19%, as online 17% e as por grosso 7%, e a posição de caixa líquida do grupo era de 7 729 milhões de euros no final de setembro.