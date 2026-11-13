Academia da Galp na refinaria de Sines já ‘formou’ 2.000 pessoas em resposta a situações de emergência

A Academia de Segurança da Galp, na refinaria de Sines, já recebeu mais de 2.000 participantes de todo o país, desde janeiro deste ano, com o objetivo de reforçar a resposta das equipas a situações de emergência.

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O balanço foi feito à agência Lusa por Nuno Martins, gestor da academia, durante o 2.º encontro de formação realizado este ano em Sines, no distrito de Setúbal, destinado aos serviços de emergência. Segundo o responsável, já passaram pela Academia de Segurança 2.137 pessoas, entre profissionais de bombeiros, GNR e proteção civil, provenientes de várias regiões do país, incluindo os Açores e a Madeira.

Esta formação, no âmbito do programa 360 da Academia Galp, visa sobretudo “avaliar o conhecimento” dos participantes e “treinar competências” para prepará-los, salvaguardando a sua segurança e a de terceiros, explicou.

“A emergência não funciona, muitas vezes, com uma especialidade só, nem só com uma equipa ou um tipo de recurso“, realçou o gestor, acrescentando que os exercícios são dirigidos a “equipas multidisciplinares” e que os profissionais têm de trabalhar em conjunto. A academia dispõe de 20 instrutores e seis coordenadores internos e externos, integrando várias áreas de treino, como condicionamento físico, combate a incêndios, trabalhos em altura, espaços confinados, deteção de gases e a emergência pré-hospitalar.

Segundo Nuno Martins, em diferentes cenários, os participantes são confrontados com missões que incluem vítimas simuladas e exigem a “identificação da situação”, a “verificação das condições de segurança”, a “criação de um plano de emergência” e o “método de atuação”. “Precisamos de os conhecer e eles precisam de nos conhecer a nós”, afirmou Nuno Martins, destacando a importância de os serviços de emergência conhecerem “os equipamentos, o espaço físico, a linguagem” e as características das instalações industriais antes de uma situação real.

Também em declarações à Lusa, Sérgio Moutinho, responsável de Ambiente, Qualidade e Segurança da refinaria de Sines, explicou que esta valência surgiu da necessidade de aprofundar a preparação técnica e reforçar a colaboração entre as equipas internas e entidades externas. “Esta simbiose entre as várias entidades vai trazer aquilo que achamos ser a mais-valia de uma relação de parceria e que passa a ser uma relação estratégica para a prevenção de acidentes graves, em particular na refinaria de Sines e também ao nível da Galp”, sublinhou.

João Miranda, que pertence aos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, foi um dos participantes no encontro desta sexta-feira, tendo destacado à Lusa a oportunidade de realizar exercícios num ambiente industrial. “Conhecemos esta realidade de controlo de incêndios, não conhecemos a realidade de uma refinaria”, afirmou o bombeiro, com 15 anos de experiência, que reconheceu que existem “poucas oportunidades destas pelo país”.

Também Patrícia Chainho, há 15 anos na corporação dos Bombeiros de Grândola, realçou a possibilidade de integrar equipas com elementos de outras organizações e “partilhar informações e conhecimentos” com profissionais de diferentes regiões. Para 2027, a Galp prepara um novo ciclo de formação, que inclui a consolidação dos exercícios e a abertura da academia às comunidades escolares, com o objetivo de sensibilizar os mais jovens para a segurança e a resposta a situações de emergência. “Treinar os adultos do futuro é, sem dúvida, uma das nossas pretensões em 2027 e vamos começar a trazer algumas comunidades escolares à academia”, disse Sérgio Moutinho.