Alcanena e Torres Novas lançam as cartas para ganhar o jogo das áreas empresariais no centro

Alcanena e Torres Novas, concelhos unidos junto ao nó de interligação da autoestrada do Norte, A1, com a A23, querem ser o grande polo de atração de empresas internacionais no centro do país, com uma das seis grandes áreas empresariais que o Governo prometeu para o país. “O que está aqui em causa é onde vai ser a grande área de localização empresarial de Oeste e Vale do Tejo“, resume Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena. A área total é de aproximadamente 1.084 hectares.

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Alvo de exigências de autarcas e empresas devido à pressão exercida nos serviços e habitação pelos grandes projetos industriais em Sines, o Governo decidiu abrir o leque de localizações para acolher os grandes investimentos que batem à porta de Portugal. Para já, e como nota o autarca de Alcanena, “não há nenhum documento escrito sobre o que o Governo quer”, mas ainda assim Rui Anastácio desfia a lista de vantagens que considera haver nesta localização.

Anastácio aponta para “60 a 70 milhões de euros” na primeira fase do parque empresarial que unirá os dois concelhos do Médio Tejo. Para já, Alcanena tem em curso uma empreitada de seis milhões de euros para alargar a sua zona industrial, visível a partir da A1 precisamente junto ao nó de Torres Novas. “Essa empreitada não é de 20 milhões, porque Alcanena não tem capacidade de endividamento” para esse montante. Para já, usará fundos municipais e algum investimento do Centro 2030. Conseguindo conquistar a área empresarial de âmbito nacional, “podemos avançar muito mais depressa. É disso que se trata”.

As candidaturas no país têm vindo a ser apresentadas pelas Comunidades Intermunicipais (CIM) nas últimas semanas, e a mais recente é esta proposta. Ao ECO/Local Online, os dois autarcas apresentaram o seu pitch para captação de uma das seis novas áreas empresariais nacionais. Rui Anastácio, autarca de Alcanena, descreve este ponto do território da CIM do Médio Tejo como uma “zona estratégica onde o país pode e deve investir, e já devia ter investido há 20 anos”.

Em Alcanena e Torres Novas há terreno industrial pronto e que já merece atenção internacional, assegura Rui Anastácio.

Temos estado na [feira de imobiliário] MIPIM em Cannes, a promover o nosso potencial de fixação de indústria e logística e sentimos o apetite que existe por terreno final. Todos os grandes players, quer developers, quer brokers, estão de olhos virados para esta localização, porque ela é óbvia. E está validada. Não é por acaso que há aqui a Renova, o Couro Azul, que faz parte do cluster automóvel e vende para todo o mundo, a base do Auchan, a base do Intermarché, que está aqui há 30 anos [e que] vai ser incorporada na zona de expansão, na segunda fase. Rui Anastácio Presidente da Câmara Municipal de Alcanena

Por seu lado, José Trincão Marques aposta, para esta área conjunta, em “diversificar oferta no ramo de atividade empresarial. Não queremos apenas indústria, e se possível empresas não poluentes e que tragam mão-de-obra qualificada e bem remunerada”.

À lista de argumentos, o social-democrata de Alcanena acrescenta a circular rodoviária construída para “aproximar a A23 do porto seco” de Riachos, o qual tem alfândega e “investimento sério de privados”. Outro ponto forte na sua ótica é o nó da A1 com a A23 e o “quilómetro zero para Madrid”, designação em função do início da A23, no nó da A1, na interseção entre os dois municípios. Perante o designado nó de Torres Novas, perto do quilómetro 100 da principal autoestrada do país, evita-se “gastar dez ou 15 milhões de euros” noutro nó específico na A1, consideração que remete para a disputa que Alcanena e Torres Novas vão manter com Santarém para a conquista de uma grande área empresarial.

Rui Anastácio soma argumentos em defesa do projeto: os politécnicos e universidade em Tomar e Leiria, o Tagus Valley em Abrantes (parque tecnológico com 22 anos) e o laboratório de investigação na área da nutrição, da Nova Médica School, em Alcanena (onde já estão investidos quatro milhões de euros). Num momento em que a falta de habitação é um tema quente, junta ainda o programa de investimento de 148 milhões de euros contratualizado com o IHRU para mais de mil fogos no Médio Tejo destinados a habitação a custos acessíveis.

A articulação entre os dois autarcas já vinha de antes do anúncio de Castro Almeida, mas entretanto foi acelerada, nota José Trincão Marques, presidente eleito a 12 de outubro de 2025, numa luta renhida com a AD, tendo conseguido manter esta câmara para o PS por apenas 83 votos entre mais de 18 mil votantes.

“Antes, já estávamos a falar nessa interação e neste aprofundamento de relações precisamente na zona daquele nó”, explica o socialista. O anúncio “apanhou-nos desprevenidos, não estávamos à espera desta hipótese, que é uma oportunidade excelente, em primeiro lugar, para o país”. Aos argumentos de Anastácio, o presidente da Câmara de Torres Novas soma a potencial expansão da A23 até ao litoral – “existem projetos que ficaram em stand-by”, nota José Trincão Marques.

A distância de cerca de 100 quilómetros para Coimbra e Lisboa, e 200 para o Porto, a proximidade a Castelo Branco e a ligação a Madrid, bem como a distância, em linha reta, de apenas oito quilómetros para a Linha do Norte (que permitiria fazer um ramal ferroviário sem investimento demasiado avultado, defende), são pontos defendidos pelo presidente da Câmara Municipal de Torres Novas.

Levar o modelo de sucesso Sines para o resto do país

Com Sines a apresentar já constrangimentos para acolher mais investimentos avultados o Governo decidiu diversificar a geografia das grandes áreas de atração e acolhimento de empresas de vulto.

A intenção manifestada, em junho, por Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e Coesão Territorial, é ter seis novas áreas empresariais para fixar multinacionais, duas a Norte, duas no Centro (litoral e interior), uma em Lisboa e outra no interior do Alentejo, que se somará à do litoral edificada em Sines.

A maturidade que temos agora é poder entregar 40 hectares infraestruturados no próximo ano, no ano a seguir mais 141 hectares que já são espaço industrial infraestruturado, não são um batatal que 50% da área é REN. Estamos a falar de espaço industrial classificado, que pode entrar em projeto amanhã, tenhamos nós dinheiro para isso. Rui Anastácio Presidente da Câmara Municipal de Alcanena

Castro Almeida já indicou a Global Parks, empresa do universo da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), como a promotora dessas áreas empresariais. A decisão sobre a localização vai caber a cada uma das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), enquanto o Governo assumirá a tarefa de “encontrar financiamento para as obras”, assegura o ministro da Economia e Coesão Territorial.

No caso do Centro, a CIM Oeste deu a conhecer no início deste mês a sua escolha, juntando Lourinhã, Cadaval, Bombarral e Torres Vedras, sendo este o concelho que dará território para a candidatura ao programa nacional.

Já para a região Centro, os 11 municípios da CIM da Lezíria do Tejo optaram por candidata Santarém, num terreno de 1521 hectares que abrange a zona onde chegou a ser proposta por agentes da região a construção do aeroporto de Lisboa (entretanto confirmado para o campo de tiro de Alcochete). Será este o principal adversário da solução proposta pela CIM Médio Tejo com localização em Alcanena e Torres Novas.

Nesta luta por um lugar entre as seis novas plataformas empresariais nacionais, Rui Anastácio defende a escolha da CIM Médio Tejo em detrimento da vizinha da Lezíria: “Puxar esta área empresarial para Sul, parece-me absolutamente incompreensível do ponto de vista da racionalidade económica. A maturidade que temos agora é poder entregar 40 hectares infraestruturados no próximo ano, no ano a seguir mais 141 hectares que já são espaço industrial infraestruturado, não são um batatal que 50% da área é REN. Estamos a falar de espaço industrial classificado, que pode entrar em projeto amanhã, tenhamos nós dinheiro para isso. Pode ter projeto de execução daqui a seis meses, pode iniciar a obra já em 2027. E em 2028 acrescentarmos mais 141 hectares de terreno final. É disso que se trata, é de jogar este jogo, de concorrer com Espanha e com outros países da Europa” pela captação de grandes empresas mundiais.

Isto vai avançar sempre, da nossa parte não volta para trás. Se não tivermos o apoio do Estado e da União Europeia, teremos de ser mais modestos, porque não temos capacidade orçamental para fazer uma coisa desta dimensão. José Trincão Marques Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras

Torres Novas tem mais cerca de 300 hectares aprovados em plano de pormenor, 15 hectares já ocupados, outros 40 hectares de zona industrial em PDM e uma potencial ampliação de 136 hectares prevista igualmente no documento de ordenamento do concelho, explicita José Trincão Marques. “Independentemente da candidatura, temos intenção de avançar, mas o avanço será mais lento e mais condicionado se não tivermos os apoios da candidatura. Isto vai avançar sempre, da nossa parte não volta para trás. Se não tivermos o apoio do Estado e da União Europeia, teremos de ser mais modestos, porque não temos capacidade orçamental para fazer uma coisa desta dimensão”.

Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontados pelas autarquias de Alcanena e Torres Novas apontam para a existência, em 2024, de 5.409 empresas, responsáveis por 25,5% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) empresarial e 42,4% do volume de negócios do Médio Tejo. No ano passado, os dois municípios exportaram bens no valor de 339,1 milhões de euros, 40,6% do total da sub-região.