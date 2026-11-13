Analistas destacam os resultados «sólidos» da Telefónica e a solidez dos negócios em Espanha e no Brasil

Os analistas acolheram favoravelmente os resultados da Telefónica relativos ao terceiro trimestre de 2026, que, em termos gerais, superaram as previsões e levaram a empresa a elevar várias das suas metas financeiras para o conjunto do exercício.

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«As taxas de crescimento globais da Telefónica aceleraram, destacando-se especialmente o excelente desempenho em Espanha, que continua a ser sustentado por tendências de faturação mais sólidas do que o esperado. O crescimento no Brasil também continua a ser muito sólido», avaliam na NewStreet, empresa que melhorou a sua recomendação para as ações da Telefónica de «vender» para «neutro» na sequência dos resultados.

«Consideramos que estes resultados são sólidos, embora, em geral, neutros, com números que superam as expectativas na maioria das áreas e previsões em alta para os principais indicadores», assinalam na UBS.

«Os resultados do terceiro trimestre de 2026 superaram as expectativas em termos de vendas e EBITDA ajustado», assinalam no Banco Sabadell. As vendas do terceiro trimestre atingiram 8 433 milhões de euros, um aumento de 4,8% a taxas de câmbio reais, e o EBITDA ajustado situou-se nos 3 078 milhões de euros, um aumento de 6,2%. A Renta 4 e a Goldman Sachs salientam igualmente que os resultados ficaram acima do consenso.

Um dos aspetos mais valorizados é a melhoria das perspetivas para 2026. A Telefónica reviu em alta as suas metas de EBITDA ajustado, fluxo de caixa operacional ajustado após arrendamentos (OpCFaL ajustado) — que já tinha sido revisto em alta anteriormente, em julho — e fluxo de caixa livre, com base na evolução do negócio.

«Os resultados superaram as previsões nos principais indicadores e revelam uma melhor evolução da geração de caixa. Isto levou a administração a rever em alta as metas a nível operacional e de geração de caixa para 2026», indicam na Renta 4.

A evolução em Espanha e no Brasil surge como um dos principais pontos fortes para os bancos de investimento. O BofA concorda em destacar a solidez do negócio espanhol, com uma baixa taxa de cancelamento, que se situa em mínimos históricos (0,7%), e uma evolução positiva do ARPU, que se situa acima dos 90 euros. O Goldman Sachs mantém a sua recomendação de compra e considera que o crescimento estrutural de Espanha e do Brasil pode impulsionar os lucros, melhorar o retorno sobre o capital investido e favorecer uma revalorização da Telefónica.