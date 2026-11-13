Andersen e Cerejeira Namora assessoram investidores na compra do estádio do Boavista

A FrozenPark comprou, no âmbito do processo de insolvência, a maioria do património imobiliário do Boavista Futebol Clube, por 33 milhões de euros. A operação, que durou cerca de dois anos, contou com a assessoria da Cerejeira Namora, Marinho Falcão e a Andersen.

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“A escritura pública de compra e venda realizou-se no dia 12 de novembro e inclui o Estádio do Bessa Séc. XXI, frações dedicadas a comércio, estacionamento e o respetivo complexo desportivo, com uma área de construção de cerca de 78 mil metros quadrados”, referem as firmas em comunicado.

O empresário Paulo Santos Silva, representante da empresa Fun Addict, encetou um longo processo de aquisição de créditos a dois dos maiores credores do Boavista, adquirindo os créditos do BES e BPI, que, entretanto, haviam sido cedidos a empresas de gestão de ativos – a Ares Lusitani (do grupo Hipoges, agora, Finsolutia) e à irlandesa BTL Ireland Acquisitions II DAC. Estes créditos ascendiam a cerca de 15 milhões de euros.

O processo foi assessorado pela equipa da Cerejeira Namora, Marinho Falcão, liderada pelo sócio fundador Nuno Cerejeira Namora, tendo contado com a participação de Zita Xavier Medeiros e Pedro Silva e Sousa, da equipa de Civil, bem como com Gonçalo Cerejeira Namora e Marta Outeiro Correia, da equipa de Corporate.

Ao empresário Paulo Santos Silva aliou-se a Jorge Silva Maurício, chairman do Grupo Confrasilva, com quem criou uma sociedade de investimento para a compra dos demais créditos. O Grupo Confrasilva foi assessorado na operação pelas equipas da Andersen, liderada por Pedro Raposo, sócio da Andersen Ibéria, contando ainda com Andreia Damásio, da equipa de Insolvências, e Jaime Vieira da Silva, de Corporate.

“Considerando que a soma dos créditos da BTL e Ares permite o controlo da primeira hipoteca sobre os ativos imóveis do Boavista, restava assegurar a restante parte da primeira hipoteca e a segunda”, explicam.Somados estes créditos, a maioria credora do Clube passaria ser dominada por este grupo de investidores.

Já em sociedade, o fundo adquire o crédito da Sacyr Somague – empresa que tinha edificado o Estádio do Bessa – no valor de 54 milhões de euros. Com esta aquisição, o fundo ficou detentor de cerca de 70% dos créditos do Boavista, entretanto declarado, insolvente, com dividas judicialmente reconhecidas, na ordem dos cem milhões de euros.