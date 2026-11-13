‘Apagão’ da Microsoft mostra impacto de se depender de um único fornecedor

As falhas registadas nos serviços da Microsoft levam a refletir sobre a vulnerabilidade de se depender de um único fornecedor e abre portas a ciberataques, consideraram analistas sobre o incidente que está a impactar vários países.

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A falha global começou no Microsoft 365 no fim da tarde de 12 de novembro e deixou sem acesso ao Outlook, Teams, SharePoint, Copilot e Defender utilizadores de dezenas de países (de acordo com a Efe são mais de 70 países, Portugal incluído). Já ao final da tarde desta sexta-feira, a tecnológica disse observar uma “recuperação generalizada” dos seus serviços, que estão a ser repostos de forma “gradual”.

“A atual falha global da Microsoft recordou-me as preocupações que muita gente tem vindo a expressar com o desenvolvimento do modelo económico da Internet e a excessiva concentração tecnológica e de poder que se vêm acentuando nos últimos anos”, afirma o professor e investidor do NOVA LINCS/NOVA FCT, Henrique Domingos, sobre o tema.

A redução da diversidade dos serviços de internet “através da concentração de serviços nas mãos de poucos fornecedores globais de serviços online é uma questão que merece reflexão”.

O resultado “faz-nos rever a necessidade da análise sobre a concentração”, diz, salientando que esta, ao contrário da diversidade e descentralização, “resulta em falhas dos serviços em grande escala devido à dependência da mesma tecnologia em toda a linha e, ao que parece, numa falha gritante em compartimentar e isolar os seus serviços em unidades mais pequenas e independentes que dependam de uma variedade de tecnologias independentes”.

Refere que o que as grandes tecnológicas estão a fazer, “com a complacência de todos”, é colocar “todos os ovos no mesmo cesto e maximizar o lucro em detrimento da confiabilidade“.

“Concentração e centralização de poder não casa bem com as propriedades de cibersegurança e ciberresiliência onde a diversidade, redundância e descentralização são palavras associadas a propriedades chave”, remata Henrique Domingos.

Por sua vez, um especialista em ciber da 33N Ventures contactado pela Lusa refere que “a dependência de fornecedores é um risco de continuidade de negócio que cada organização deve avaliar em função da sua atividade, dos seus recursos e do impacto de uma interrupção”.

Até porque “um nível de dependência aceitável para uma empresa pode não o ser para outra“, prossegue o responsável da empresa de capital de risco especializada em cibersegurança, inteligência artificial (IA) e tecnologias de defesa e dual-use, que investe globalmente, na Europa, em Israel e nos EUA.

No caso da Microsoft, “essa escolha tem razões práticas: a sua oferta reúne produtividade, segurança, proteção de dados e gestão de acessos e equipamentos de forma integrada” e essa integração “pode ser decisiva para responder às necessidades da organização e simplificar a sua gestão”.

Agora, “cabe a cada empresa avaliar os benefícios e os riscos e preparar formas de manter as atividades essenciais durante uma falha, proporcionais às suas necessidades”, salienta o especialista em ciber da 33N Ventures.

Já Eusebio Nieva, director técnico da Check Point Software para Espanha e Portugal, citado pela Efe, sublinhou que a falha na Microsoft soma-se a outros incidentes ocorridos nos últimos meses e alerta que isso abre portas para ciberataques através de falsas mensagens de suporte técnico, ‘links’ de recuperação e fraudes em pagamentos.

“Criamos uma monocultura digital“, afirma Nieva, destacando que um número excessivo de empresas depende do mesmo grupo restrito de fornecedores para serviços de e-mail e verificação de acesso. Quando ambos falham simultaneamente, perde-se o acesso a serviços que parecem independentes, “enquanto os criminosos aproveitam a confusão”.

Leonid Bezvershenko, investigador sénior de segurança da Kaspersky GReAT, adverte que a “a interrupção dos serviços Microsoft 365, a 12 e 13 de novembro” afetou as ferramentas de trabalho e “criou um cenário de confusão e urgência que os burlões rapidamente procuram explorar“.

Isto porque “quando os canais de comunicação habituais deixam de funcionar, é muito mais provável que colaboradores e clientes confiem em mensagens que parecem oferecer atualizações, soluções alternativas ou uma forma rápida de recuperar o acesso“, pelo que numa organização “que não tenha implementado soluções de cibersegurança para bloquear redirecionamentos maliciosos ou comportamentos anómalos na rede, esta situação pode tornar-se muito mais grave do que um breve atraso no trabalho”, alerta.