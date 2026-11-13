Ativo do dia. Iene cai para os 160 por dólar e Banco do Japão ameaça voltar a intervir

O ativo

Iene japonês. A moeda do Japão desvalorizou-se esta sexta-feira para lá dos 160 ienes por dólar, um nível que não era ultrapassado desde o início de setembro. Segundo da Refinitiv, a moeda norte-americana chegou a valer 160,10 ienes, traduzido-se assim no iene mais fraco em cerca de dois meses.

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O marco é relevante porque a barreira dos 160 ienes por dólar é vista por analistas e investidores como o ponto a partir do qual Tóquio costuma entrar no mercado para travar a queda da moeda nacional.

A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, reagiu numa conferência de imprensa e garantiu que o Governo vai responder de forma adequada, em articulação com o Tesouro dos EUA. Na véspera, Atsushi Mimura, vice-ministro das Finanças para os assuntos internacionais, tinha deixado um aviso semelhante. No sentido oposto segue o dólar, que está perto do valor mais alto em 19 meses e caminha para a melhor semana em dois meses

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O marco

Da última vez que o iene passou os 160 por dólar, no verão, o Japão gastou um valor recorde de 15,4 biliões de ienes, cerca de 96,5 mil milhões de dólares, em três dias de intervenção entre 30 de julho e 3 de agosto. A moeda tinha caído para 163,99 ienes, o nível mais fraco em quatro décadas.

O relatório trimestral da Fed de Nova Iorque revelou na quinta-feira que o Tesouro dos EUA participou na operação, com a compra de 79,4 mil milhões de ienes a 31 de julho. Foi a primeira intervenção norte-americana do género desde 1998.

A causa

A desvalorização do iene resulta da diferença entre os juros dos dois países. Os preços no consumidor nos EUA subiram mais do que o esperado em outubro e o mercado dá como quase certa uma subida dos juros pela Reserva Federal (Fed) em dezembro. Isso leva os investidores a trocar ienes por dólares para obterem remunerações mais altas.

Mesmo com o Banco do Japão a subir os juros em junho e em setembro para 1,25%, o nível mais elevado desde 1995, a distância face aos EUA continua grande.

Os movimentos recentes no mercado cambial têm sido unilaterais e rápidos. Satsuki Katayama Ministra das Finanças do Japão

O que esperar a seguir

Os analistas e investidores vão estar atentos a qualquer sinal de intervenção do banco central japonês. No final de julho, antes das compras de ienes, a Fed de Nova Iorque fez as chamadas “verificações de taxas” — contatos com os bancos para saber a que preço trocariam a moeda –, um passo que costuma anteceder uma operação. Nesse dia, o iene valorizou 2,3% face ao dólar.

O calendário dos bancos centrais vai pesar na evolução da moeda. A Fed reúne-se a 8 e 9 de dezembro e o Banco do Japão deverá voltar a subir os juros também em dezembro, depois de ter dado como vencida a luta contra a deflação na reunião de outubro. Uma aproximação entre os juros dos dois países reduz o incentivo para vender ienes.

Do lado das famílias, o Governo japonês decidiu antecipar os apoios às faturas de energia deste inverno, pagos com fundos de reserva, para compensar a subida dos custos da energia importada, agravada pela fraqueza do iene.

A frase

“Os movimentos recentes no mercado cambial têm sido unilaterais e rápidos“, referiu Satsuki Katayama, ministra das Finanças do Japão.