Centro Nacional de Cibersegurança alerta para risco de burlas durante falha da Microsoft

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) está a acompanhar, a par de outros congéneres, a falha global no Microsoft 365, disse a entidade, que aconselha cidadãos e empresas a estarem cautelosos face a tentativas de burla.

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A falha global começou no Microsoft 365 no fim da tarde de 12 de novembro e deixou sem acesso ao Outlook, Teams, SharePoint, Copilot e Defender utilizadores de dezenas de países (de acordo com a Efe são mais de 70 países, Portugal incluído).

“A Microsoft, que reportou o incidente à autoridade nacional de cibersegurança irlandesa, diz não ter conhecimento de qualquer atividade maliciosa na origem da falha“, refere o CNCS, que perante o incidente, “aconselha os cidadãos e organizações para que estejam atentos e sejam cautelosos face a tentativas de burla que usem o incidente como pretexto”.

O alcance deste incidente “é global e o impacto não se mede apenas pelo número de clientes afetados“, refere o CNCS.

A infraestrutura e os produtos da Microsoft “fazem parte da espinha dorsal da internet mundial, pelo que o efeito em cadeia é inevitável“, considera o CNCS, em comunicado.

Dado que incidentes com grande visibilidade podem ser aproveitados por agentes de ameaça, “o CNCS recomenda atenção redobrada a emails, mensagens e chamadas telefónicas que falem desta falha ou que finjam partir da Microsoft ou de serviços de apoio informático”.

Estas abordagens “procuram ganhar a confiança da vítima e pressionar a agir sem pensar, para recolha de dados sensíveis que conduzam ao comprometimento de contas”, acrescenta o CNCS, que aconselha a “nunca indicar palavras-passe ou códigos de autenticação, mesmo perante pedidos urgentes; não clicar em links nem abrir anexos que prometam ‘reativar’ ou ‘verificar’ contas; confirmar o estado do serviço apenas nos canais oficiais da Microsoft”.

Às organizações, o CNCS “recomenda que sigam apenas as orientações oficiais do fornecedor e que avisem os colaboradores quanto a este risco”.

Um incidente de cibersegurança é um qualquer evento que tenha um efeito adverso real na segurança das redes e dos sistemas de informação, e nem sempre parte de uma origem maliciosa, esclarece o Centro Nacional de Cibersegurança.