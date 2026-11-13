Câmara de Lisboa prevê orçamento de 1.463 milhões de euros para 2027

A governação PSD/CDS-PP/IL na Câmara de Lisboa apresentou esta sexta-feira um orçamento municipal de 1.463 milhões de euros para 2027, mais 8,8% face aos 1.345 milhões previstos para este ano, anunciou o vice-presidente da autarquia, considerando-o “equilibrado, prudente, sem sobressalto”. “É um orçamento de crescimento”, reforçou Gonçalo Reis (PSD), na apresentação da proposta, nos Paços do Concelho.

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O responsável pelo pelouro das Finanças referiu que, dos 1.463 milhões de euros (ME) previstos para 2027, tanto em despesa como em receita, 1.271 ME são dotação definitiva e 191 ME são dotação não definitiva.

Referindo que este orçamento “assegura a competitividade fiscal”, o vice-presidente da câmara realçou que se mantém a devolução total da participação variável do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) aos lisboetas e a taxa mínima de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – 0,3% -, prevendo-se ainda isenções de derrama para mais de 20 mil empresas.

Nas receitas correntes destacam-se os impostos diretos, no valor de 628 ME, seguindo-se as taxas, multas e outras penalidades, no montante de 151 ME, o que inclui a taxa turística no valor estimado de 81 ME, e nas receitas de capital sobressai a transferência de capital, no valor de 69 ME, e ativos financeiros, no valor de 50 ME.

Quanto às despesas por área, propõe-se 167 ME para habitação e urbanismo em 2027, o que corresponde a um crescimento de 12,9% face aos 148 ME previstos para este ano, do qual há previsão de execução de 126 ME, segundo apresentou Gonçalo Reis, indicando que se prevê 203 ME para infraestruturas e manutenção, incluindo o Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), menos 12,7% face aos 232 ME orçamentados para 2026.

Para o próximo ano, prevê ainda 85 ME para educação (+8,8%), 49 ME para higiene urbana (+3,1%), 48 ME para cultura (+21%), 40 ME para espaço público e iluminação pública (+52,4%), 28 ME para economia, inovação e modernização (+6%), 24 ME para ambiente e espaços verdes (+6,7%), 16 ME para direitos sociais (+35%), 6 ME para desporto (+10,9%) e 4 ME para acessibilidades (+472,6%).

De acordo com a proposta da liderança PSD/CDS-PP/IL, o orçamento para 2027 tem ainda 99 ME para as 24 juntas de freguesias (+8,1%), 80 ME para mobilidade da empresa Carris (+46,6%), 34 ME para mobilidade da câmara (+61,6%) e 30 ME para segurança e proteção civil (+8,5%), juntando-se ainda 407 ME para recursos humanos (+8,4%), 107 ME para serviços centrais e finanças (+10,9%) e 16 ME para sistemas de informação (+15%).

Este é o segundo orçamento do atual mandato (2025-2029), proposto pela governação PSD/CDS-PP/IL, sob liderança de Carlos Moedas (PSD), que para a viabilização do documento orçamental para este ano de 2026, com uma despesa de 1.345 ME, contou com o apoio da vereação do Chega, uma vez que governava sem maioria absoluta, com oito dos 17 mandatos da CML.

No entanto, em fevereiro deste ano, Carlos Moedas passou a governar com maioria absoluta ao delegar competências na vereadora independente Ana Simões Silva, eleita pelo Chega e que se desfiliou do partido três meses após as eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025.

Atualmente, na oposição à governação PSD/CDS-PP/IL estão quatro vereadores do PS, um do Livre, um do BE, um do PCP e um do Chega.

Assim, a proposta orçamental para 2027 deverá ter aprovação garantida na CML. O mesmo não acontece na Assembleia Municipal, órgão deliberativo onde PSD/CDS-PP/IL não tem maioria absoluta.

No orçamento municipal para este ano de 2026, aprovado com votos contra de PS, Livre, BE e PCP, a câmara estimou uma despesa de 1.345 ME, ligeiramente inferior aos 1.359 milhões previstos para 2025.

No anterior mandato (2021-2025), também sob presidência de Carlos Moedas, os quatro orçamentos da liderança PSD/CDS-PP (a IL não integrava o executivo municipal) foram aprovados graças à abstenção do PS, tendo a restante oposição – PCP, BE, Livre e Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre) – votado contra.