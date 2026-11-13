Câmara de Lisboa vai ceder terrenos para PPP e cooperativas. Abandona modelo lançado há dois anos

A Câmara Municipal de Lisboa vai ceder direito de superfície sobre terrenos municipais com capacidade construtiva, permitindo que cooperativas e investidores construam a custos acessíveis sem pagamento do solo. Para estes, serão implementados “novos modelos de parcerias público-privadas para habitação acessível”, anuncia o Executivo no Orçamento para 2027.

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A medida incluirá pelo menos uma parte dos 50 mil metros quadrados de terrenos no Lumiar sobre os quais a autarquia chegou há dias a acordo com a Sociedade de Gestão da Alta de Lisboa (SGAL).

Nesta sexta-feira, durante a apresentação do Orçamento para 2027, que será discutido com a oposição no dia 27 de novembro, Gonçalo Reis, vice-presidente do Executivo de Carlos Moedas, deu nota de que o modelo final ainda está em estudo, mas, no que concerne às cooperativas, admitiu que o programa lançado no primeiro mandato de Moedas, sob alçada da vereadora social-democrata Filipa Roseta, não será continuado.

“O terreno é uma componente muito significativa de determinado investimento imobiliário. A Câmara tem terrenos, quer dar contributo para aumento da oferta de habitação”, afirmou Gonçalo Reis, esta sexta-feira, nos Paços do Concelho.

A autarquia, afirmou, “está disponível” para “disponibilizar esse terreno com direito de superfície, por décadas. Serão investidores ou cooperativas para fazer investimento em renda acessíveis”, afirmou.

Questionado pelo ECO/Local Online sobre o modelo iniciado há dois anos pela arquiteta que já não seguiu para este segundo mandato de Moedas, o número dois do atual Executivo diz querer “dinamizar e passar à quantidade, e não que seja um projeto isolado”. Segundo o documento apresentado à imprensa, a construção por cooperativas ao longo de 2027 inclui 98 fogos.

Ainda no capítulo da habitação, Gonçalo Reis voltou a defender a venda de imóveis da autarquia em hasta pública, medida muito criticada pela oposição, que para eles reivindica habitação municipal, argumentando com a necessidade de “arranjar formas alternativas de investimento na habitação”. Entre os destinos, aludiu à reabilitação do antigo edifício da Presidência do Conselho de Ministros em Campo de Ourique, que passará a servir para casas de função de professores, médicos e polícias. “Não podemos ir ao PRR, então temos de encontrar maneira de financiar investimentos”.

Este mesmo edifício que a autarquia resgatou de uma lista de imóveis do Estado central que estiveram para venda aparece também no portefólio de investimentos incluídos no programa de investimentos para o qual a Câmara pretende providenciar financiamento junto da banca, num contrato plurianual de 291 milhões de euros que ainda terá de ser aprovado pela vereação e pela Assembleia Municipal.

No orçamento para 2027, o Executivo aponta 672 casas em projeto de construção nova ou reabilitação e 476 em obra. Destas, 98 fogos estão no Bairro Padre Cruz, 160 no Paço do Lumiar e 72 na Vila Dias.