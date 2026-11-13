Campanha para as legislativas em Espanha arranca com extrema-direita disparada nas sondagens

Espanha está desde a meia-noite oficialmente em campanha para as legislativas de 29 de novembro, com as sondagens mais recentes a manterem o Partido Popular (PP, direita) à frente mas dependente do Vox (extrema-direita) para ser Governo.

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Segundo as mesmas sondagens, o Vox poderá superar os 19% de votos e chegar a duplicar a bancada atual de 33 deputados que tem no parlamento espanhol.

É, por outro lado, o único dos quatro partidos nacionais que assumem o objetivo ou têm possibilidade de entrar no próximo Governo espanhol, sozinhos ou coligados, que cresce em relação às eleições anteriores, de julho de 2023, quando teve 12,3% de votos, de acordo com as projeções.

Após oito anos de governos liderados pelo Partido Socialista Espanhol (PSOE) e Pedro Sánchez, as sondagens coincidem em que o PP, de Alberto Núñez Feijóo, será o mais votado em 29 de novembro, mas sem maioria absoluta, como já aconteceu em 2023, quando uma geringonça de oito partidos acabou por viabilizar um novo executivo de esquerda.

Os estudos mais recentes indicam que o PP perderá porém percentagem de votos e deputados comparando com 2023, quando teve 33% e elegeu 137 dos 350 lugares no parlamento.

A média das sondagens mais recentes situam o PP um pouco acima dos 31% e indicam uma ligeira queda desde que foram convocadas as eleições antecipadas, em 05 de outubro.

Ainda assim, os estudos coincidem em que PP e Vox conseguirão juntos, desta vez, uma maioria absoluta clara no parlamento, superior a 190 deputados, que permitirá investir um governo de coligação liderado por Feijóo, um cenário assumido pelos dois partidos. Em 2023, ficaram a seis deputados dessa maioria absoluta.

PP e Vox, que pediam eleições há meses, coligaram-se já este ano para formar governos em quatro regiões autónomas e têm assumido a disponibilidade para formar também uma coligação no executivo nacional.

O PSOE, que em 2023 teve 31,68% dos votos e conseguiu 121 deputados, voltará a ser o segundo partido este ano, mas com uma votação abaixo dos 30% (entre 25% e 29,9%) e também com menos parlamentares, segundo a média das sondagens.

Ao contrário do PP, os socialistas têm revelado uma melhoria ligeira nas sondagens desde que foram convocadas as eleições e há até estudos que indicam a possibilidade de acabar por ser o partido mais votado em 29 de novembro, se a tendência continuar. Segundo os estudos, o PSOE é neste momento o partido com maior percentagem de eleitorado indeciso entre votar a abster-se, enquanto os votantes de direita já estão quase plenamente mobilizados.

O PSOE governa atualmente em coligação com a plataforma de esquerda Somar, que nestas eleições se apresenta com o nome Frente Ampla, mas com menos formações, que decidiram optar por listas próprias.

As sondagens desta semana dão à Frente Ampla, liderada pela ex-presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, cerca de 7% dos votos e, nos estudos mais otimistas, 12 deputados, depois de o Somar ter conseguido 31 lugares no parlamento em 2023.

Todas as sondagens mais recentes têm as mesmas tendências e números semelhantes, dando o PP como partido mais votado. Só uma dá a vitória ao PSOE, a do organismo público Centro de Investigações Sociológicas (CIS).

O CIS anteviu na quinta-feira que o PSOE será em 29 de novembro o mais votado com 33% dos votos, seguido do PP com 25,5%, do Vox com 18,4% e da plataforma Frente Ampla com 4,7%.

As sondagens do CIS, organismo liderado por um militante socialista, estão envoltas em polémica, por darem sistematicamente vantagem ao PSOE, ao contrário dos estudos feitos por empresas privadas, e por, nas eleições mais recentes, não se terem confirmado as projeções que fez.