Casas com benefícios fiscais no arrendamento só podem ser vendidas com autorização do Governo

Os imóveis abrangidos pelos novos contratos de investimento para arrendamento e beneficiários de apoios fiscais passam a ficar sujeitos a um registo predial que condiciona a sua venda. A transmissão terá de ser autorizada pelo Governo e implica que o comprador assuma o contrato e todas as obrigações associadas ao arrendamento.

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A portaria n.º 500/2026/1, publicada esta sexta-feira em Diário da República, regulamenta o registo predial aplicável aos imóveis incluídos nos contratos de investimento para arrendamento habitacional (CIA), criados pelo decreto-lei n.º 97/2026, de 20 de maio. O diploma entra em vigor no sábado.

O objetivo é assegurar que os imóveis que recebem benefícios fiscais para reforçar a oferta de arrendamento continuam sujeitos às condições que justificaram esses apoios. A portaria estabelece que o ónus de sujeição da transmissão a autorização deve ser inscrito “em todos os prédios rústicos, urbanos ou mistos e frações autónomas abrangidos” pelo CIA.

O registo abrange também os imóveis que resultem posteriormente de “loteamento, reparcelamento, destaque ou constituição de propriedade horizontal”. Será promovido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), sem custos para os investidores.

Da inscrição terão de constar, como “menções especiais”, o número de referência atribuído ao contrato, o prazo da sua vigência e a respetiva data de início. O ónus caduca automaticamente “com o termo do prazo de vigência do CIA mencionado no registo”.

A venda dos imóveis não fica proibida, mas passa a estar condicionada. De acordo com o regime aprovado em maio, o investidor só pode alienar os imóveis afetos ou a afetar ao arrendamento se os transmitir “na totalidade” ao adquirente da posição contratual. Este terá de demonstrar que reúne os requisitos de elegibilidade e assumir expressamente todas as condições e deveres previstos no CIA.

Essa assunção deve constar obrigatoriamente do título de transmissão, “sob pena de nulidade do negócio jurídico de transmissão”. Antes da operação, o investidor deve comunicar ao IHRU a proposta de alienação com 20 dias de antecedência. Confirmados os requisitos, a transmissão depende de despacho do membro do Governo responsável pela Habitação, sob proposta do instituto.

A venda dos imóveis não fica proibida, mas passa a estar condicionada. De acordo com o regime aprovado em maio, o investidor só pode alienar os imóveis afetos ou a afetar ao arrendamento se os transmitir “na totalidade” ao adquirente da posição contratual.

Os CIA permitem conceder benefícios fiscais por um período até 25 anos a investimentos na aquisição, construção ou reabilitação de imóveis destinados ao arrendamento habitacional ou ao arrendamento para subarrendamento. O próprio decreto-lei justifica o regime com a necessidade de criar “um quadro de estabilidade fiscal e legislativa” que dê segurança ao investimento e ao financiamento no setor.

Para aceder ao regime, pelo menos 70% da área de construção dos edifícios incluídos no contrato tem de ser destinada a arrendamento ou subarrendamento habitacional. A parcela restante pode ser usada para fins “complementares ou compatíveis com a habitação”.

Os imóveis abrangidos terão ainda de respeitar os limites de renda moderada definidos no decreto-lei. O teto corresponde a 2,5 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor em 2026, equivalente a 2.300 euros mensais.

Em contrapartida, os investidores podem beneficiar de isenção de IMT e de imposto do selo na aquisição de terrenos e imóveis, isenção de IMI durante até oito anos, redução de 50% do IMI no período remanescente do contrato, isenção de AIMI, IVA reduzido nas empreitadas e restituição de metade do IVA suportado em projetos, estudos e serviços de arquitetura e engenharia.

As isenções de IMT e IMI dependem, porém, de deliberação das assembleias municipais, sob proposta das câmaras.

A portaria admite que o registo seja posteriormente reduzido ou cancelado para imóveis inicialmente incluídos no CIA, mas que não fiquem afetos ao arrendamento. O proprietário terá de apresentar uma declaração do IHRU que “expressamente autorize o cancelamento” e certifique que o prédio ou fração não está destinado a arrendamento ou subarrendamento nos termos do contrato.

O decreto-lei prevê penalizações em caso de incumprimento. A resolução do contrato implica a perda dos benefícios atribuídos e a devolução de 100% dos montantes quando a falha ocorra nos primeiros dez anos de vigência. A percentagem desce para 50% se o incumprimento acontecer depois dos primeiros dez anos e antes dos cinco anos finais do contrato, e para 30% na reta final, acrescendo juros compensatórios.