Automóveis

CEO da Volkswagen elogia fábrica de Palmela por “criar bases para o sucesso” nos elétricos

Oliver Blume visitou esta sexta-feira a Autoeuropa, na antecâmara do início da produção do próximo modelo elétrico do grupo alemão, o ID. EVERY1, e deixou palavras de louvor a Portugal. 

O CEO do grupo Volkswagen está esta sexta-feira em Portugal para uma visita à Autoeuropa, onde são produzidos os veículos da marca, e não poupou elogios à fábrica de Palmela. Oliver Blume deixou um agradecimento aos trabalhadores da fábrica portuguesa pelo “enorme empenho”, que “está a impulsionar a transformação da fábrica e a criar as bases para o nosso sucesso num futuro elétrico”.

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A vinda do presidente executivo à fábrica de Setúbal surge dois meses após a aprovação de um plano histórico de reestruturação da fabricante automóvel alemã, que envolve despedimentos, mudanças no negócio e o encerramento de fábricas na Alemanha. No entanto, tal como havia sido sinalizado nessa altura, a Autoeuropa e as unidades de produção em Espanha são vistas como um exemplo de boas práticas dentro da holding.

“Estamos a reforçar a base industrial da Europa no contexto da concorrência global. A Península Ibérica está a tornar-se o centro de produção dos nossos veículos compactos 100% elétricos, com Palmela a desempenhar um papel importante”, referiu, numa resposta ao ECO, Oliver Blume, que voou de Wolfsburg para perceber se está tudo a postos para iniciar a produção do modelo elétrico ID. EVERY1.

O CEO da Volkswagen lembra que o lançamento da gama de veículos elétricos acessíveis (os quatro automóveis da Electric Urban Car Family) foi “bem-sucedido” e o próximo passo, a partir de 2027, é o ID. EVERY1. “O grupo Volkswagen está a tornar a mobilidade elétrica acessível a um número cada vez maior de pessoas, combinando um design marcante, elevada qualidade, rigorosos padrões de segurança e uma verdadeira adequação às necessidades do dia a dia”, sublinha o gestor, que durante o verão também fez um périplo por outras fábricas europeias.

O modelo de produção irá também estabelecer novas referências tecnológicas no seu segmento: a plataforma avançada da Electric Urban Car Family, em conjunto com a nova arquitetura eletrónica zonal desenvolvida pela joint venture entre a Rivian e a Volkswagen, fará deste modelo uma referência tecnológica. 

Oliver Blume

CEO do grupo Volkswagen

A multinacional germânica, que instalou uma planta no concelho em Setúbal no início dos anos 1990, considera a Autoeuropa um modelo de eficiência com custos de produção competitivos, o que fez com que descartasse, neste momento, motivos para preocupação por parte dos mais de 4.000 trabalhadores. Importa recordar que o Estado injetou, em 2025, 30 milhões de euros, perfazendo um total de 600 milhões de euros em vários investimentos, com os da casa-mãe, para modernizar a fábrica e prepará-la para a etapa que se aproxima.

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