DBRS mantém rating e perspetiva da dívida pública portuguesa

A Morningstar DBRS confirmou esta sexta-feira a notação e a perspetiva da dívida pública portuguesa, que se mantém assim em “A (elevado)”, com outlook positivo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A agência espera que o rácio da dívida do país continue a descer, “apesar da conjuntura externa desafiante” e elogia o crescimento superior ao esperado previsto para este ano. O principal risco é a guerra no Médio Oriente, mas as “dificuldades no acesso à habitação” também são uma ameaça, indica a DBRS.

“A posição orçamental de Portugal está entre as mais fortes da Zona Euro”, declara a agência. “O forte crescimento da receita, suportado por um sólido desempenho económico e do mercado laboral, mais do que ofuscam a maior despesa com salários públicos e transferências sociais, bem como o recente corte de impostos”, acrescenta.

O ministro de Estado e das Finanças português, Joaquim Miranda Sarmento, considerou que, “mais do que o reconhecimento do trabalho deste Governo, esta nota reflete o esforço das famílias e das empresas, que colocam o país numa trajetória de crescimento e de redução do endividamento”.

“Este é mais um dia de reconhecimento para Portugal e para os portugueses, aos quais mantemos o compromisso de continuar a apoiar, sem hipotecas o seu futuro, mantendo assim o equilíbrio das contas públicas”, acrescentou o governante, citado num comunicado divulgado após a publicação desta notícia.

Guerra no Médio Oriente é o principal risco

Na avaliação desta sexta-feira, 13 de novembro, a DBRS diz que a proposta de Orçamento do Estado para 2027 é “equilibrada” e “contém poucas medidas novas”. “O maior risco negativo vem de uma potencial escalada ou prolongamento do conflito no Médio Oriente, que poderia enfraquecer o crescimento da receita e levar a medidas de apoio adicionais”, adverte.

Sobre isso, aprofunda que “os riscos para as perspetivas favoráveis de crescimento de Portugal são descendentes e decorrem sobretudo das tensões comerciais e geopolíticas”. “Um conflito prolongado no Médio Oriente manteria os preços da energia elevados e, ao mesmo tempo, enfraqueceria a procura global, a confiança e as condições financeiras.”

“A nível interno, as dificuldades de acesso à habitação poderão corroer a competitividade e limitar o crescimento ao longo do tempo”, destaca ainda a agência de notação financeira. Sobre a habitação, a DBRS lembra que, segundo o Banco Central Europeu, os preços em Portugal são dos mais sobrevalorizados da Zona Euro, mas “constrangimentos na oferta reduzem o risco de uma correção acentuada”.

“Do lado positivo, o facto de a poupança das famílias se manter acima dos níveis pré-pandemia dá margem para um consumo mais forte, e Portugal poderá beneficiar do aumento do investimento europeu em defesa e infraestruturas. A Morningstar DBRS assinala que o PIB per capita português tem convergido gradualmente para a média da zona euro e que manter e acelerar essa convergência exigirá um maior crescimento da produtividade e a continuação de níveis elevados de investimento produtivo”, lê-se num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Excedente será cada vez mais difícil

Apesar de elogiar a trajetória do país, a Morningstar DBRS avisa que “manter excedentes orçamentais vai tornar-se mais difícil sem novas medidas, à medida que crescem as pressões de despesa resultantes do envelhecimento da população, particularmente em pensões e cuidados de saúde, e dos crescentes compromissos na defesa”.

Portugal registou excedentes orçamentais de 1,1% em 2023, de 0,7% em 2024 e de 0,7% em 2025. A DBRS fala de um saldo nulo este ano e um excedente marginal de 0,1% em 2027, com base na perspetiva do Governo de Luís Montenegro. Um “desvio significativo” na trajetória orçamental é um risco considerado “relativamente baixo” pela DBRS.

“A transição para uma posição equilibrada em 2026 reflete as medidas na sequência das tempestades e inundações este ano (cerca de 0,5% do PIB), medidas para aliviar os preços altos da energia (cerca de 0,1-0,2% do PIB) e o corte no IRS e o suplemento único nas pensões anunciado em setembro”, refere a DBRS.

Quanto ao comércio internacional, a agência refere que espera que “as exportações voltem a crescer em 2026 e 2027, depois de terem estagnado em 2025 devido à fraca procura externa, num contexto marcado pelo choque tarifário dos EUA, pela estabilização da procura turística e pela erosão da competitividade-preço”.

Já o crescimento das importações “deverá abrandar em 2027, após fortes aumentos em 2025-26, impulsionados pelo investimento e pelo consumo privado”, refere.

Risco de eleições antecipadas “não pode ser excluído”

Politicamente, e vendo condições para a aprovação do Orçamento para 2027, a DBRS indica que “o risco de eleições antecipadas não pode ser excluído, dada a erosão da posição do Governo nas sondagens face aos partidos da oposição, embora nenhum partido pareça ter, neste momento, um incentivo claro para provocar eleições antecipadas”.

Adicionalmente, “a coabitação com o Presidente António José Seguro, antigo líder do Partido Socialista, desde março de 2026, tende mais a reforçar os mecanismos de controlo e equilíbrio institucional do que a pôr em causa a estabilidade política”, remata a agência.

Esta foi a terceira e última avaliação da DBRS à dívida pública portuguesa este ano. Em maio, a DBRS confirmou a notação de “A (elevado)”, mas melhorou o outlook para positivo, uma decisão que tende a antecipar uma subida da notação.

(Notícia atualizada às 22h06 com reação de Miranda Sarmento)