Destino da Visão decidido em dezembro. Lançar Opção é plano B dos jornalistas

O processo de insolvência da TIN poderá ser encerrado em dezembro, devolvendo a empresa a Luís Delgado. Rui Tavares Guedes admite avançar com uma publicação alternativa, a Opção.

⚡ ECO Fast O futuro da revista Visão está em risco, com o processo de insolvência da Trust in News a ser decidido em dezembro, podendo afetar a continuidade da publicação.

Os jornalistas da Visão formaram a MIL para tentar adquirir a revista, mas a venda está suspensa devido a uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que homologou o plano de insolvência.

Caso a insolvência seja encerrada, a revista poderá voltar a ser controlada por Luís Delgado, resultando na cessação dos contratos dos jornalistas e na incerteza sobre a continuidade da publicação.

O futuro da Visão poderá ficar decidido em dezembro. O processo de insolvência da Trust in News (TIN), proprietária da revista, poderá ser encerrado em meados do próximo mês, caso sejam regularizadas as dívidas ainda imputáveis à massa insolvente.

Perante a possibilidade de não poderem comprar o título e a revista deixar de continuar a ser editada no atual enquadramento — pela massa insolvente, na prática — , os jornalistas admitem avançar com uma nova publicação, a Opção. A confirmação é feita por Rui Tavares Guedes ao +M. Mas a prioridade, garante, continua a ser salvar a marca Visão.

O jornalista, diretor da revista, confirma ao +M que a possibilidade de lançar uma nova publicação está em cima da mesa, mas como último recurso. A alternativa surge perante o impasse em torno da aquisição do título pela MIL – Mais Visão pela Imprensa Livre, sociedade constituída pelos jornalistas para tentar comprar a Visão, o que parecia estar prestes a poder acontecer até março, mês em que o Supremo Tribunal de Justiça deu razão a Luís Delgado e homologou o plano de insolvência da dona da Visão. Com esta decisão, a venda da Visão e dos outros títulos ficou suspensa.

A eventual nova revista não poderia utilizar a identidade gráfica da Visão, uma vez que a marca pertence à Trust in News, mas o layout e conteúdo será idêntico. “Quem a comprar e folhear vai sentir que está a ver a Visão“, conta Rui Tavares Guedes, sublinhando, contudo, que os jornalistas continuam a lutar pela publicação original. “Estamos a lutar pela Visão há dois anos“, reforça.

Não faz sentido avançar com um plano que é impossível de cumprir, esperar pelo seu fracasso e só depois abrir um novo processo de insolvência. Rui Tavares Guedes Diretor da Visão

O diretor recorreu da decisão do tribunal, que voltou a recusar a convocação de uma assembleia de credores, na qual a equipa de jornalistas procurava abrir espaço para discutir alternativas ao atual plano de insolvência, que prevê que o título seja novamente entregue a Luís Delgado.

Rui Tavares Guedes defende que “não faz sentido avançar com um plano que é impossível de cumprir, esperar pelo seu fracasso e só depois abrir um novo processo de insolvência“. “Juridicamente pode ser tudo aceitável, mas é só absurdo”, afirma.

O jornalista apela ao bom senso dos principais credores, entre os quais identifica o Estado — Finanças e Segurança Social –, a Hefesto, entidade que ficou com a dívida do Novobanco, e a Impresa, para que assumam uma posição junto do tribunal.

O responsável considera que a operação editorial demonstrou ser sustentável e que, ao longo do processo, não foram criadas novas dívidas operacionais. Pelo contrário, diz, “foram fechados buracos financeiros”.

André Correia País, administrador de insolvência, aponta para meados de dezembro como horizonte para o encerramento do processo, altura em que conta estarem regularizadas as dívidas da massa insolvente. O administrador estima que estejam ainda por pagar cerca de 50 mil euros, um valor que espera conseguir liquidar, ou acomodar, até ao final do próximo mês.

Há cerca de um mês, quando requereu ao tribunal um prazo adicional de 60 dias para regularizar as contas, a dívida à Yellowmaster, empresa responsável pela impressão, ascendia a 51 mil euros. Entretanto, foi reduzida para cerca de 25 mil euros. A este valor juntam-se as remunerações do próprio administrador, relativas a quatro meses de trabalho, num montante próximo dos 30 mil euros, descreve ao +M.

A situação poderá ainda ser condicionada por uma divergência com a Segurança Social, que reclama uma dívida superior a 100 mil euros, montante que André Correia Pais não concorda que possa ser integralmente imputado à massa insolvente.

No último ano, recorda em conversa com o +M, a publicação da Visão permitiu liquidar cerca de 350 mil euros de dívidas (com uma ajuda marginal, nos primeiros meses, de receita ainda devidas à Caras e Telenovelas. A impressão, salários e restantes encargos da operação estão também pagos, garante o administrador.

O encerramento da insolvência significa que a empresa regressará à esfera de Luís Delgado e que André Correia Pais cessará funções. Terminam também os vínculos dos 12 jornalistas que têm estado a fazer o título e cujo contrato é com a massa insolvente, não com a Trust in News.

As condições terem-se alterado significativamente não significa uma análise imediata que o plano não é exequível. É pouco provável, mas não é uma improbabilidade absoluta. André Correia Pais

A revista, garante André Correia Pais, vende semanalmente nove mil exemplares em banca e já se provou ser viável – se bem que a funcionar com custos muito reduzidos, como frisa o diretor do título.

O administrador lembra que, legalmente, nada impede que a empresa volte a contratar trabalhadores e retome a edição da Visão e dos restantes títulos. Ou seja, alerta, a execução do plano de insolvência será difícil, mas é prematuro concluir que não é exequível.

“As condições terem-se alterado significativamente não significa uma análise imediata que o plano não é exequível. É pouco provável, mas não é uma improbabilidade absoluta“, afirma, sublinhando que, enquanto Luís Delgado não comunicar formalmente que pretende abandonar o plano, não é possível dar essa possibilidade como encerrada.

Os jornalistas não vão desistir, garante Rui Tavares Guerra. “Era fácil desistir, mas era desde o início. Agora vamos até ao fim“, afirma. Até à publicação deste artigo não foi possível falar com Luís Delgado.